الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

تفاصيل لقاء السيسي بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس العامة للاستعلامات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددا من سيدات ورجال الصحافة والإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حيث تناول الرئيس السيسي تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة والجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء تناول كذلك التطورات في كل من سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن، والجهود المصرية لتسوية تلك الأزمات، كما تطرق اللقاء إلى الأمن المائي باعتباره أولوية قصوى لمصر ومسألة وجود.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس قد فتح المجال للحوار، وردًا على الاستفسارات، أكد الرئيس قوة وجاهزية أجهزة الدولة، وبشكل خاص القوات المسلحة والشرطة المدنية على مواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية، مشددًا على أن تماسك المصريين ووحدتهم هو العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية، موضحًا أن مصر مرت في الفترة الماضية بالأصعب فيما يتعلق بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، وإننا نسير في الطريق الصحيح، الأمر الذي انعكس في ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري، ومشيرًا إلى حرص الدولة على توطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان، وبالتالي تخفيض الطلب على العملة الصعبة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد أكد خلال اللقاء أيضًا على أن الدولة المصرية قد قطعت شوطًا كبيرًا على طريق الإصلاح في مختلف المجالات، وما زالت هناك بعض السلبيات نعمل بكل إخلاص على إصلاحها لبناء دولة قوية تكون عصية أمام أي معتدي.
 

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