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أخبار مصر

وزير التموين: قطاع الذهب والمجوهرات أحد الركائز الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة (فيديو وصور)

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الافتتاح
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قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الوزارة  تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للعارضين والمشاركين في معرض نبيو للذهب  من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة تحقق الاستفادة القصوى من هذا الحدث. 

وأكد أن قطاع الذهب والمجوهرات يُعد أحد الركائز الاقتصادية الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

 

وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن  رئيس مجلس الوزراء،  اليوم، معرض “نبيو” للذهب والمجوهرات 2024. 

ويُعد معرض نبيو للذهب والمجوهرات أكبر حدث سنوي في صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، وهو ما يعكس ريادة مصر وتميزها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الافتتاح الرسمي، تم الكشف عن تفاصيل النسخة الجديدة من المعرض، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية. 

ويشهد المعرض مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولي للمعرض.

كما سيتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة أبرزها برنامج المشترين الدوليين، الذي يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، ومسابقة تصميم المجوهرات التي شهدت مشاركة واسعة هذا العام من مصر و13 دولة أخرى، ومعرضًا فنيًّا بعنوان “المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ – الحقبة الفرعونية

وخلال الافتتاح، أعرب وزير التموين عن سعادته بإقامة معرض “نبيو” 2024، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس رؤية مصر لأن تكون مركزًا عالميًّا لصناعة الذهب والمجوهرات.

 كما أكد الوزير أن هذا المعرض يعكس الإرث الحضاري العريق لمصر في هذا المجال، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية

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