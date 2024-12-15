افتتاح برنامج إعداد القيادات الجامعية في دورته الثامنة بجامعة الزقازيق

عقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية، الدورة الثامنة من البرنامج التدريبي الموحد "إعداد القيادات الجامعية" والذي يعد شرط ترشح لمنصب عميد كلية /معهد، ويعقد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة ١٥-١٧ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ود.إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.نجلاء فتحي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي.

كما استقبل د. خالد الدرندلي اللواء أ.ح.د.سمير فرج الخبير الاستراتيجى والمحلل العسكرى والمدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية ومحافظ الأقصر الأسبق، حيث رحب به معربًا عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة الزقازيق،متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة مصر بكافة القطاعات والمجالات.

اهمية البرنامج الموحد إعداد القيادات

كما أشار رئيس الجامعة، إلى أهمية البرنامج التدريبى الموحد " إعداد القيادات الجامعية "، مشيدًا بالدور التعليمى والتدريبى لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية فى تقديم محتوى تدريبى متنوع يتضمن حقائب تدريبية لكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى.

تحقيق التنمية المهنية الذاتية وتطوير المعرفة والمهارات

بينما أشار د. إيهاب الببلاوى إلى حرص الجامعة على إعداد القيادات الجامعية والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في العديد من الجوانب الإدارية والمالية والقانونية وغيرها، والتى تهدف تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

اعتماد البرنامج التدريبي بقرار مجلس الجامعة

في السياق ذاته، صرحت د.نجلاء فتحي أنه تم اعتماد البرنامج التدريبي بقرار من المجلس الأعلى للجامعات للترشح لشغل منصب عميد كلية أو معهد بالجامعة، وقد شارك به نخبة من السادة العمداء، والسادة أعضاء هيئة التدريس، مؤكدةً أن الدورة التدريبية تهدف إلى صياغة قادة قادرين على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وقال رئيس الجامعة أن اليوم الأول تضمن ثلاث جلسات تدريبية حاضر بالجلسة الأولى"قضايا الأمن القومى ومكافحة الفساد" اللواء أ.ح.د.سمير فرج، وحاضر الجلسة الثانية" الجوانب القانونية فى الأعمال الجامعية د.ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق "، بينما قدم الجلسة الثالثة " فن الاتيكيت والبروتوكول والمراسم" د.حسام الدين مصطفى الشريف وكيل معهد إعداد القادة ".

فعاليات اليوم الثانى من الدورة الثامنة

أما اليوم الثانى: سيشرح خلاله د.هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب "الجوانب المالية في الأعمال الجامعية "، أما اليوم الثالث سيتضمن جلستين تدريبيتين، يحاضر فيهم د.الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم الأسبق، الأولى بعنوان "التخطيط الاستراتيجى" أما الثانية بعنوان " فن القيادة ".

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