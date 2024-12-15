ظهور أجسام غريبة في السماء يثير الفزع.. ترامب يطالب بإسقاطها.. الطائرات تتوقف فجأة عن متابعتها.. الرعب يسيطر على سكان نيوجيرسي.. وماسك يكشف بداية حرب ملحمية في أمريكا

حالة من الفزع تجتاح سكان الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب رصد عدد كبير من الأجسام الغريبة والمثير للقلق، والتي تم الإبلاغ عن مشاهدتها، وخاصة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وهذه البلاغات دفعت عمدة ولاية نيوجيرسي للتأهب لإعلان حالة الطوارئ، وطلب السلطات الفيدرالية للتحقيق بشأن هذه الأجسام ومصدرها.

أجسام غامضة تحلق في سماء أمريكا

عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي قدم اقتراحًا بحظر جميع طائرات الدرونز من التحليق في سماء الولاية، حتى يتم الوصول لتفسير بشأن الأجسام الغريبة، ولأول مرة، يشهد مئات الآلاف من البشر معًا أجسام غريبة الشكل تطوف في السماء بشكل متكرر في ولاية نيوجرسي الأمريكية.

أجسام غامضة تظهر في سماء نيوجيرسي، فيتو

الغريب أن وزارات (الدفاع والأمن الداخلي) الأمريكية، وعددا من المؤسسات الحكومية أكدت حقيقة ظهور هذه الأجسام، وطالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتدخل الجيش الأمريكي فورًا وإسقاطها، وخاصة أن الأجسام الغريبة الطافية في السماء يتم رصدها للأسبوع الثالث على التوالي.

بداية الفزع كانت منذ ثلاثة أسابيع، عندما تم الإبلاغ عن تلك الأجسام الغريبة، وشارك في عملية الإبلاغ الملايين، والبعض وصفها بأنها قضية "خيال علمي"، تحول إلى واقع، حيث ظهرت مركبات في سماء إحدى الولايات الأمريكية "نيوجيرسي" لا تشبه الطائرات، ولا الدرونز، ولا حتى المناطيد، وهذه المركبات أو الأجسام الطائرة لديها حركة غير عادية، وبعضها تركز فوق مقرات رسمية حساسة، أعلى علم الكابيتول.

الأجسام الغامضة تثير الفزع بين الأمريكان

الأكثر غرابة أن هناك انتشارا واسعا لهذه الأجسام الغريبة في أنحاء الولايات المتحدة، لكن التركيز أشعل القلق في ولاية نيوجرسي الأمريكية، التي أصبحت المسرح الرئيسي لبعض الحوادث هناك، والمخيف أن هذه الأجسام الغامضة بدأت بالتأثير إشعاعيًا على السكان، حيث استخدمت تقنيات صامتة بأساليب يصعب تصديقها.

لم يستسلم سكان ولاية نيوجيرسي، التواقين لمعرفة حقيقة الأجسام الغريبة الطائرة، حيث حاول العديد من السكان إرسال طائرات الدرونز الخاصة بهم، لتتبع هذه الأجسام بأنفسهم، ومعرفة ماهية هذه الأجسام المفزعة، ولكن الغريب أن بطاريات الدرونز للسكان تتوقف بشكل مفاجئ ولا تعمل!

للاسبوع الثالث على التوالي الأجسام الغريبة فوق ولاية نيو جيرسي، تضارب ماهيتها وترامب يدعو لإسقاطها 🛸👽 pic.twitter.com/BDeLWGXjzf — ربيع (@rabiih) December 15, 2024



وكانت هناك تأثيرات مريبة نتيجة محاولة تتبع هذه الأجسام الغامضة، حيث أكد عدد من شهود العيان، ومنهم عائلة كانت تلاحق هذه الأجسام، التي أكدت أن الساعة في السيارة توقفت عن العمل، عند تتبع هذه الأجسام، ثم عادت بعدما ابتعدت عن الجسم! كأنه قد وقع شيئًا تسبب في كسر الزمن.

وطلبت السلطات الفيدرالية الأمريكية بالتحقيق في واقعة الأجسام الغامضة ومصدرها، واقترح عضو مجلس الشيوخ للولاية "حظر جميع طائرات الدرونز من التحليق في الولاية حتى الوصول إلى تفسير."

البنتاجون يؤكد اقتراب الأجسام الغامضة من منشآت حساسة

وقامت السلطات الفيدرالية بمتابعة كثير من المقاطع، حيث تبيّن أن هذه الأجسام الطائرة هي أجسام مجهولة ومسيرة، أي طائرات بدون طيار (درونز)، بعضها يُشبه شكل الطائرات المعروف والمقلق، فأحجام هذه الأجسام كبيرة، وتصل لحجم سيارة وهذا النوع من المسيرات الضخمة غير متاح تجاريًا!.

أجسام غريبة تطفوا في سماء نيوجيرسي، فيتو



وفي جلسة تحقيق بالكونجرس الأمريكي، قال المتحدث باسم الـ "FBI" إنهم "لا يعرفون ماهي هذه الدرونز، ولا يعرفون مصدرها!"، وفي تصريح مثير، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "إن هذه المسيرات ليست من دولة أجنبية أو عدو، ولكنها ليست تابعة للجيش الأمريكي! وتقترب من المنشآت الحساسة لأمريكا!"

وأضاف البنتاجون "أن طائرات بهذا الحجم يفترض أن تلتزم بقواعد المجال الجوي الأمريكي، من حيث الارتفاع والإذن المسبق والتسجيل"، متسائلًا: "كيف يُسمح لأجسام ضخمة مجهولة المصدر أن تتجول فوق السكان وبالقرب من أماكن عسكرية وتنتهك القوانين الجويّة ولا تعترضها الحكومة أو الجيش الامريكي؟!"

هذا مقطع حول ما يحدث في نيوجيرسي.. أجسام طائرة ودرونز مجهولة الهوية..

لكن من ملاحظة حركة الجسم هنا يتضح لي أن هذا كوكب الزهرة مع زوم عالى + عدم ضبط التركيز أو الفوكس. pic.twitter.com/DFJ84sbznZ — عيسى الغفيلي (@issa033) December 15, 2024



وأثارت تطورات الأحداث بهذا الشكل تخمينات البعض، الذين اتهموا الحكومة الأمريكية بـ "الكذب" وأنها "تخفي شيئًا ما"، واستضافت مذيعة (FOX NEWS) المتحدث باسم الأمن القومي "جون كيربي"، وكانت معظم ردوده تحاول نفي أي شيء عن هذه الأجسام الغريبة، ووصفها بأنها "مزاعم"، ولم يوضح ما يجري.

ترامب يطالب بإسقاط الأجسام الغامضة في سماء أمريكا

وتفاعل الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب من الحدث، ملمحًا إلى وجود شبهة تستر من قبل الإدارة الأمريكية، وقال في تغريدة له عبر منصة "أكس": "طائرات مسيرة غامضة تتجول في البلاد، هل يمكن أن يحدث هذا بدون علم حكومتنا!؟ لا أعتقد! أخبروا المواطنين بما يحدث الآن! أو أسقطوها!"

مشاهد الدرونز في سماء أمريكا كتب عنها الملياردير الأمريكي أيلون ماسك في السابق، حيث قال في تغريدات وصفت بـ "الغريبة" لإيلون ماسك خلال الأشهر الماضية، تحدث فيها عن حرب في المستقبل باستخدام الدرونز، وأنها ستكون معارك ملحمية تُحسم عبر جيش روبوتي لا يُقهر.

مشاهدات مختلفة لطائرات بدون طيار غامضة بولاية نيوجيرسي، والـ FBI يؤكد إنه يحقق بالأمر بعد أن أبلغ الآلاف من مواطني نيوجيرسي مشاهدتهم أجسام طائرة مجهولة تحلق فوق منازلهم pic.twitter.com/FyvYKRcbRP — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) December 13, 2024



وتوعد ترامب "بكشف ملفات سرية حول الأجسام الطائرة بعد وصوله للمنصب"

وتساءل البعض قائلين: "إن صحّت هذه التوقعات فما ظهر في السماء ليس إلا مقدمة لحرب تكنولوجية، تُدار بتقنيات ذكاء صناعي متقدم ستغير وجه العالم! والمستقبل الذي كنا نظنه بعيد ومن ضروب الخيال، لكنه بدأ بالفعل."

وأكد سكان نيوجيرسي أنه منذ نحو شهر، وهناك أجسام طائرة مجهولة تطير فوق ولاية نيوجيرسي الأمريكية دون تقديم إجابات محددة من الحكومة الأمريكية رغم الرعب الذي حل بالسكان.

قسم الطوارئ 911 ألف مكالمة من السكان المرعوبين

هذه الطائرات المجهولة لا يعرفون ما هي ولا من أين أتت ولا إن كانت من كوكب آخر أو من دولة معادية أو من تقنية حديثة تعمل عليها الولايات المتحدة ولا يوجد أي خيط يساعد على حل هذا اللغز، والشيء الوحيد الذي صرحت به السلطات الأمريكية هو أن تلك الأشياء لا يجب أن تشكل خطرًا على الأمن العام أو تهدد الأمن الوطني.

🚨وسط تقارير عديدة عن طائرات بدون طيار مجهولة الهوية، صورت قناة ABC News جرمًا سماويًا متوهجًا غير معروف في سماء نيوجيرسي وقالت: "ليس لدينا أي فكرة عن ماهيته". pic.twitter.com/F2AXn74pbk — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) December 14, 2024

وكانت أول مشاهدة لهذه الأجسام المجهولة في يوم 18 نوفمبر الماضي، وبعدها بدأت مشاهدات العديد منها بأشكال وأنواع مختلفة، وتلقى قسم الطوارئ 911 آلف مكالمة من السكان المرعوبين، لكن لا يوجد حل أو تفسير للموضوع.

وشاهد سكان ولاية كونيتيكت تلك الأجسام أيضًا، لكن معظمها كان فوق نيوجيرسي، وتدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق بعدما شوهدت تلك الأجسام الطائرة فوق ملعب ترامب للجولف.



وتثير هذه الأجسام الطائرة الغامضة قلق وفزع الشعب الأمريكي يشعر، بسبب الغياب التام للشفافية، وهذه الأجسام الطائرة المجهولة تختفي عند محاولة تعقبها بالطرق التقليدية مثل (الهليكوبتر أو موجات الراديو).

الأمر الذي دفع الأمريكيين للقول: "إن لم يخبرنا أحد ما هي تلك الأجسام فسنسقطها ببنادقنا إن استطعنا"، وهو ما حذرت منه السلطات بشدة قائلة بأن أي فعل ضدها قد يأتي برد فعل لا يُحمد عقباه.

مهندس أمريكي يكشف حقيقة الأجسام الغامضة

وعلق الدكتور حزام بن سعود السبيعي، أستاذ هندسة البرمجيات، فقال: " فيه حادثة تكنولوجية غريبة حدثت في أمريكا، وهناك تكتم شديد خاصة على بعض التفسيرات.

وتويتر الغى حسابات تحدثت عن تفسيرات معينة للحدث.

ماتم تداوله بحذر: أن الحدث ليس خطيرًا أمنيًا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، يعمل مع سلطات إحدى الولايات، لفهم أفضل عن الحدث ومن أين أتت مسبباته.

وطلب المكتب وشرطة الولاية، مساعدة الجمهور، ويشعر سكان هذه الولاية بالإحباط بسبب عدم وجود إجابات واضحة من الحكومة والخبراء حول هذا الحدث."

أنباء عن عمليات دفاع جوي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية



لقد أصبح من الملحوظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض الأجسام الطائرة المجهولة بشكل متزايد فوق المدن الأمريكية



وهنا حاول بعض الأميركيين القلقين إسقاط أحدهم بأسلحة صغيرة



يا إلهي ساعدني لقد اختطفتني أجسام طائرة مجهولة الهوية

🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/kfRl3BETBb — Lillian 🦋 🇷🇺 (@_LillianRussia) December 14, 2024



وتابع الدكتور حزام السبيعي "لقد حذف تويتر حساب رجل يدعى جيرسي فيوتشرز JerseyFutures، ولكن هناك بعض الصور لتغريداته حول أصوات غريبة شوشت على أجهزة الراديو FM في ولاية نيوجرسي وتم الإبلاغ عنها."

ويقول جيرسي فيوتشرز، مهندس ترددات لاسلكية، في تغريداته المحذوفة: "أنا واحد من بين عدد قليل من المجموعات التي تعرف بالضبط ما هي الطائرات بدون طيار في نيوجيرسي، ما تراه هو طائرات بدون طيار أمريكية الصنع تعمل بالغاز عالي الضغط للكشف عن المواد النووية يمكنها اكتشاف وجود أشعة جاما على بعد أميال. ولكن ما هي أشعة جاما؟ هي الشيء الذي ننسبه إلى الإشعاع. الموجات الكهرومغناطيسية، التي تخترق جسدك وتسبب السرطان. وقد تم تصميم هذه الطائرات HPGe بدون طيار لتفقد تسريبات المواقع النووية."

الأجسام الغامضة مسيرات أمريكية تعمل بإشاعة خطيرة

وأضاف جيرسي "في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، احتاجت وزارة الدفاع إلى الرد على التهديد المتمثل في القنابل القذرة التي ينشرها تنظيم الدولة الإسلامية في موانئنا في نيويورك ونيوجيرسي.

لقد كانوا يخزنون هذه الطائرات بدون طيار لفترة من الوقت. تم نشر بعضها في أوكرانيا عندما هددت روسيا باستخدام القنابل القذرة. أنها تبدو غريبة لأنها ثقيلة ولديها مبردات تبريد عملاقة مثبتة، وهوائيات قرنية عملاقة للتواصل على ترددات الموجات المليمترية التي لا يمكن التشويش عليها. ان التكنولوجيا التي تستخدمها هذه الطائرات بدون طيار لديها عدد قليل من الموردين، سواء لمعدات الموجات المليمترية أو الجرمانيوم عالي النقاء.

نفس الموردين الذين هم العمود الفقري لصناعتنا. إذن ماذا تفعل هذه الطائرات؟ جمع المعلومات حول كيفية رد فعل الجمهور (PsyOp) واختبار قدرتهم على تفتيش مدينة ساحلية مثل نيويورك بحثًا عن قنابل قذرة."

تحديث:



وليلة أخرى

كانت الطائرة بدون طيار "الغامضة"

تحوم فوق "محطة أويستر كريك "

للطاقة النووية في نيوجيرسي

الولايات المتحدة



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📌اعتقد

الطائرة المسيرة

التي تتجسس لاتضيئ انوارها🧐وتكشف امرها!

اعتقد انها طائرة عادية

📌غريب امر الولايات المتحدة مع المسيرة الأيرانية فوق الأجواء… https://t.co/aJmaVxUq3S pic.twitter.com/UvD5a7fqYW — (هِمّه) Himma (@Himma0099) December 12, 2024



وأوضح جيرسي " تم اختيار جيرسي لأننا أقرب مدينة ساحلية إلى نيويورك، وستكون نيويورك كثيفة للغاية بحيث لا يمكن إجراء اتصالات موثوقة بالموجات الدقيقة. ولكن لماذا تلتزم وزارة الدفاع الصمت؟ مرة أخرى، لأنه في (سيناريو ما) لدينا تهديد بقنبلة قذرة ولا يعرف الجمهور ذلك بعد، تحتاج وزارة الدفاع إلى معرفة كيف سيتفاعل الجمهور إذا تم نشر هذه القنابل لاكتساح أي مدينة، ما لا يدركه الكثيرون هو أن أوكرانيا هي السبب وراء وجودها هنا، كانت هذه هي المرة الأولى التي نشرنا فيها هذه القنابل في منطقة قتال، ولكن لا تخطئوا فهم يستخدمونها لحماية الوطن حيث اشترت وزارة الدفاع مئات الآلاف منها لتكون بمثابة أسراب قادرة على اكتساح مدينة."

الطائرات المسيرة تسبب حدوث تداخل إشارات التردد FM

وقال جيرسي فيوتشرز "كان علي فقط أن أخرج هذا من صدري لأنني طوال اليوم أسمع أشخاصًا خائفين حقًا من الطائرات بدون طيار، بينما يجب أن يكونوا في رهبة من القدرات التي نمتلكها كدولة للحفاظ على سلامتنا. يجب ملاحظة: انا لست خبيرًا عسكريًا. لكنني قضيت ثلث حياتي المهنية كمهندس ترددات لاسلكية يتم توظيفنا فقط في: الجيش والاتصالات والتمويل. وأعتقد أن الأمر مجرد تمرين."



أما المغرد الأمريكي رد هات فيقول: " السبب الدقيق وراء تلقي محطات الراديو FM لإشارات من طائرات بدون طيار غير معروف بشكل قاطع، ومن المحتمل أن يكون مزيجًا من التداخل الكهرومغناطيسي العرضي والغموض الأوسع المحيط بمشاهدات الطائرات بدون طيار هذه. وتهدف التحقيقات الجارية إلى توضيح هذا الغموض، ولكن حتى الآن، لا يزال الوضع دون حل. لذا، باختصار، قد يكون هذا جزءًا من عملية معقدة ربما مرتبطة بالتقدم العسكري والأمن الداخلي. إن هذه الطائرات بدون طيار الخفية، التي تم نشرها لأول مرة في أوكرانيا، يتم اختبارها الآن أو استخدامها محليًا لقدرات تشمل عمليات المسح الحضري للتهديدات مثل القنابل القذرة، باستخدام شبكات شبكية عالية التردد (200 جيجاهرتز) للاتصالات."

وتابع رد هات "قد تتسبب عمليات الطائرات بدون طيار في حدوث تداخل في إشارات التردد FM بسبب تكنولوجيتها المتقدمة، والتي قد تكون لاختبار تفاعلها مع أنظمة الاتصالات الحالية أو كجزء من تدريب أمني أوسع أو تدريب على الاستجابة للطوارئ.. تراوح ردود الفعل العامة من الخوف إلى الرهبة، مما يعكس فجوة بين الأغراض المتصورة والفعلية للتكنولوجيا."

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