بعد تضاعف ثروته، إيلون ماسك الأغنى في التاريخ

ارتفعت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتتجاوز 347 مليار دولار، وذلك بعد ارتفاع أسهم شركته "تسلا"، وجولة التمويل الجديدة التي رفعت قيمة شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" (xAI) إلى 50 مليار دولار.

ثروة ايلون ماسك

وحسب وكالة "بلومبيرج" بلغت ثروة ماسك "347.8" مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن شركات ماسك المتعددة شهدت زيادة كبيرة في قيمتها منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات.

وأوضحت أن أسهم "تسلا" ارتفعت بنسبة 3.8% يوم الجمعة، بينما ارتفعت قبل يوم من الانتخابات الأمريكية بنسبة 45%، لتضيف نحو 350 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.

فوز ترامب ساعد في تحفيز اهتمام المستثمرين

كذلك زادت قيمة "إكس إيه آي" بأكثر من الضعف منذ آخر مرة جمعت فيها تمويلًا في شهر مايو.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن فوز ترمب ساعد في تحفيز اهتمام المستثمرين الجدد.

وكان ترامب انضم إلى ماسك في إطلاق صاروخ لشركة "سبيس إكس"، وتناقش الشركة الآن بيع أسهم خاصة يمكن أن ترفع قيمتها.

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