السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اتهام بحجب معلومات وتحرك عاجل من ترامب، ما قصة الطائرات المسيرة الغامضة بسماء نيوجيرسي

الطائرات المسيرة
الطائرات المسيرة الغامضة بسماء نيوجيرسي،فيتو

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السلطات إلى إسقاط الطائرات المسيرة الغامضة التي تشاهد في سماء ولاية نيوجيرسي وحول البلاد.


كما دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، مساء الجمعة، الحكومة إلى الكشف عن المزيد من المعلومات حول هذه الطائرات المسيرة مجهولة الهوية.

وكتب ترامب على موقع "Truth Social": "لقد تم رصد طائرات بدون طيار غامضة في جميع أنحاء البلاد، هل يمكن أن يحدث هذا بالفعل دون علم حكومتنا؟ لا أعتقد ذلك! أخبروا المواطنين بذلك الآن، وإلا، أطلقوا النار عليها وأسقطوها!".

أجسام طائرة داخل مقاطعات ديلاوير وفيلادلفيا

ويأتي منشور ترامب في الوقت الذي كانت هناك تقارير متزايدة عن مشاهدات في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك، ووفقا لقناة "WPVI-TV" في مدينة فيلادلفيا، فإن هناك تقارير متعددة تتحدث عن أجسام طائرة داخل مقاطعات ديلاوير وفيلادلفيا.

ونفى البنتاجون يوم الأربعاء أن تكون أي دولة أجنبية وراء المسيرات الغامضة التي حلقت بالقرب من المواقع العسكرية الأمريكية الحساسة في نيوجيرسي.

وأرسل المشرعون من ولايتي نيوجيرسي ونيويورك (المناطق التي حلقت فوقها الطائرات المسيرة) خطابا يوم الخميس إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الطيران الفيدرالية يطالبون بإحاطة بشأن الموضوع.

كما تلقى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (جمهوري) إحاطة سرية بشأن مشاهدات الطائرات المسيرة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي إن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي يبحثان مسألة الطائرات المسيرة فوق نيوجيرسي.

وأشار إلى أن السلطات الأمريكية "تأخذ هذه المشكلة على محمل الجد".

 

اتهام بحجب معلومات

وأمس أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي جوش جوتهايمر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والأمن الداخلي يحجبان معلومات عن الأمريكيين حول مسيرات مجهولة شوهدت في سماء نيوجيرسي وضواحي نيويورك.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو الوكالة الرئيسية، ووزارة الأمن الداخلي هما المسؤولان. إنهما مسؤولان عن معلومات أكثر تفصيلا للجمهور، وهما مسؤولان عن هذا المجال الجوي إلى جانب إدارة الطيران الفيدرالية".

واعتبر عضو مجلس النواب الأمريكي أن الأجسام المجهولة تثير العديد من التساؤلات.

وأشار إلى النداءات المستمرة من السكان المحليين في نيوجيرسي بسبب ظهور المسيرات.

وأضاف: "لدي إحاطة سرية الأسبوع المقبل، لكنهم في النهاية لا يقدمون معلومات كافية للجمهور والجمهور يشعر بالقلق".

كما دعا إلى مراقبة تحركات الأجسام وإسقاطها إذا كانت الطائرات بدون طيار تشكل تهديدا للقواعد العسكرية والبنية التحتية الحيوية ومراكز الشرطة وغيرها من المرافق.

والأربعاء الماضي، زعم عضو الكونجرس الأمريكي جيف فان درو، أن الطائرات بدون طيار الغامضة فوق "جاردن ستيت" في نيوجيرسي قادمة من إيران، وأنها تطلق بواسطة سفينة متوقفة قبالة الساحل الشرقي.

وتم رصد هذه الطائرات المسيرة الكبيرة وهي تحلق في السماء ليلا عبر نيو جيرسي لأسابيع، مما حير السكان.

وفي بعض الأحيان تم رصد العديد من الأجسام تحلق في تشكيلات، وبدأت تظهر عبر أجزاء من نيويورك أيضا، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الطائرات المسيرة الغامضة سماء ولاية نيوجيرسي المواقع العسكرية الأمريكية الحساسة نيوجيرسي مكتب التحقيقات الفيدرالي وزارة الامن الداخلي رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون مجلس الأمن القومي

الأكثر قراءة

التقيل جاي، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقلبات جوية غير متوقعة خلال 48 ساعة

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، انخفاض الكانتلوب واليوسفي وقفزة في المستورد

الأهلي يصطدم بـ باتشوكا لكتابة التاريخ والأخذ بالثأر الغائب منذ 16 عاما

موعد تسلم الخبير الأجنبي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة

اليوم، نظر إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق لسفر "الفئات الدنيا" من النساء

بعد تبكيرها رسميا، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

بلومبرج: اتفاق وشيك بين روسيا والجولاني بشأن قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية

تعرف على أبرز خدمات محفظة بنك مصر للعملاء

منوعات

المزيد

صدمة جديدة، محكمة أمريكية ترفض طلبا بوقف حظر تيك توك بالولايات المتحدة

لحظة حرق "مسن" مركز لرعاية المسنين في الأردن وتسبب في مصرع وإصابة 65 نزيلا (فيديو)

شيء لا يصدق، سوريون يتجولون في منتجع عائلة الأسد الصيفي لأول مرة (صور)

في رسالة إلى "آبل وجوجل"، الكونجرس الأمريكي يحدد موعد إزالة "تيك توك" من متاجر التطبيقات

المزيد

خدمات

المزيد

التقيل جاي، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقلبات جوية غير متوقعة خلال 48 ساعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 13- 12- 2024

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13/12/2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. الزمالك ضد سيراميكا.. نهائي كأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية