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خارج الحدود

تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

الدفاع الروسية، فيتو
الدفاع الروسية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، فجر اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي دمرت عشر طائرات المسيرة الأوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.


وكتب بوجوماز في حسابه على "تلجرام"، "فوق أراضي مقاطعة بريانسك اكتشفت ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية عشر طائرات مسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار".


وأكد بوجماز أن خدمات والطوارئ تعمل في المكان.

 

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.


زيلينسكي يريد صفقة لوقف الحرب مع روسيا 

والأحد الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب،  في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب".

ويأتي ذلك التصريح عقب اجتماع ثلاثي جمع بين ترامب وزيلينسكي وماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية قبل قدوم ترامب للبيت الأبيض في يناير القادم.

وأضاف ترامب في منشوره: "يريد زيلينسكي وأوكرانيا عقد صفقة ووضع حد للجنون، لقد فقدوا على نحو عبثي 400 ألف جندي وعددًا أكبر بكثير من المدنيين. يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب أن تبدأ المفاوضات".

 

ترامب يسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما كتب على منصة للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال.

وكتب ترامب، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب الشروع في مفاوضات. لقد فقدت الكثير من الأرواح عبثًا، ودُمرت الكثير من الأسر، وإذا استمر هذا فقد يتحول إلى شيء أكبر، وأسوأ بكثير.

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