كرة متوهجة غامضة تظهر في سماء مدينة أمريكية

شهدت سماء مدينة نيوجيرسي الأمريكية ظاهرة غريبة، حيث شوهدت كرة متوهجة تلمع في الأجواء لم يتمكن السكان من التعرف على ماهيتها.

ظهور كرة متوهجة غامضة في سماء مدينة أمريكية

وفي الآونة الأخيرة، شهدت سماء نيوجيرسي ونيويورك عدة ظواهر غامضة، ما أثار انتباه السلطات المحلية، ودعت واشنطن إلى التحقيق في وجود طائرات ومسيرات غامضة تحلق في السماء.

وفي 14 ديسمبر دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى إسقاط الطائرات المسيرة الغامضة التي يشاهدها الأمريكيون، واعترف بظهور "طائرات مسيرة غامضة" في جميع أنحاء البلاد، وأشار ترامب إلى أن هذا من غير المرجح أن يحدث دون علم السلطات.

وفي 13 ديسمبر الجاري، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي يبحثان في مسألة الطائرات المسيرة فوق نيوجيرسي ويأخذان القضية "على محمل الجد".

وبحسب العالم الأمريكي مايك آدامز فإن التقارير عن الطائرات المسيرة غير العادية فوق نيوجيرسي مرتبطة بالاختبارات السرية للبحرية الأمريكية.

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