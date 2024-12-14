الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كرة متوهجة غامضة تظهر في سماء مدينة أمريكية

كره في سماء نيوجيرسي،
كره في سماء نيوجيرسي، فيتو

شهدت سماء مدينة نيوجيرسي الأمريكية ظاهرة غريبة، حيث شوهدت كرة متوهجة تلمع في الأجواء لم يتمكن السكان من التعرف على ماهيتها.

ظهور كرة متوهجة غامضة في سماء مدينة أمريكية 

وفي الآونة الأخيرة، شهدت سماء نيوجيرسي ونيويورك عدة ظواهر غامضة، ما أثار انتباه السلطات المحلية، ودعت واشنطن إلى التحقيق في وجود طائرات ومسيرات غامضة تحلق في السماء.

وفي 14 ديسمبر دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى إسقاط الطائرات المسيرة الغامضة التي يشاهدها الأمريكيون، واعترف بظهور "طائرات مسيرة غامضة" في جميع أنحاء البلاد، وأشار ترامب إلى أن هذا من غير المرجح أن يحدث دون علم السلطات.

وفي 13 ديسمبر الجاري، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي يبحثان في مسألة الطائرات المسيرة فوق نيوجيرسي ويأخذان القضية "على محمل الجد".

وبحسب العالم الأمريكي مايك آدامز فإن التقارير عن الطائرات المسيرة غير العادية فوق نيوجيرسي مرتبطة بالاختبارات السرية للبحرية الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ظاهرة غريبة نيوجيرسي الأمريكية نيوجيرسي

مواد متعلقة

د. صلاح عبية: نفوذ أمريكا سيتراجع خلال 6 سنوات.. والصين ستصبح إمبراطورية كبيرة قريبًا وتشكل تحالفًا قويًا مع الاتحاد الأوروبى وروسيا ( حوار )

صحيفة عبرية: أمريكا وإسرائيل تنسقان هجوما ضد إيران لوقف البرنامج النووي

د. يمن الحماقى: انهيار أمريكا ليس قريبا وإن حدث سيكون تدريجيا وببطء.. وهذه الدول ليست بديلًا بل عالم بلا قيادة (جوار)

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي والقنوات الناقلة

ركلات الترجيح تحسم مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

بعد الخسارة من باتشوكا، هل يلعب الأهلي مباراة على الميدالية البرونزية؟

مشادة كلامية بين الشناوي وجماهير الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو)

أول تعليق من مارسيل كولر بعد الخسارة من باتشوكا في كأس الإنتركونتننتال

موعد عودة بعثة الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

أول تعليق لـ عمرو أديب على خسارة الأهلي أمام باتشوكا (فيديو)

عمرو أديب لجماهير الأهلي: لاعيبة كبيرة أنتم عارفينها سبب خسارة الفريق في مبارياته الأخيرة

منوعات

المزيد

اعتقال خادمة في قصر باكنجهام بسبب حفل مخصص للموظفين

قصة جاسوس إسرائيلي أعدمته سوريا قبل 59 عاما ويسعى جيش الاحتلال لإعادة رفاته

طبيب يطعن مواطنا ويلوذ بالفرار في العراق

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والرزق

أسماء سورة القيامة وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية