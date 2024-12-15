الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

إجراء تحليل المخدرات لسائق دهس عامل بالشروق

حبس، فيتو
حبس، فيتو

اصطحبت نيابة الشروق سائق متهم بدهس عامل أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوفاة عامل بدائرة قسم شرطة الشروق متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة الشروق أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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