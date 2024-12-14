السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

تسيير حركة المركبات بالدائري الأوسطي بأكتوبر بعد رفع آثار انقلاب تريلا

انقلاب مقطورة بالطريق
انقلاب مقطورة بالطريق الاوسطي،فيتو

تمكنت الخدمات المرورية بالإدارة العامة لمرور الجيزة من تسيير حركة المركبات بالدائري الأوسطي بأكتوبر، بعد ما أصيب الطريق بشلل مروري إثر انقلاب تريلا محملة بمواد غذائية.

انقلاب تريلا محملة بمواد غذائية 

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا، يفيد بوقوع حادث انقلاب تريلا محملة بمواد غذائية، مما ترتب على التأثير على حركة سير المركبات. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى محل البلاغ، مدعمين بمعدات ثقيلة لإزالة آثار الحادث وعودة حركة المرور إلى طبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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الخدمات المرورية بالدائري الأوسطي انقلاب تريلا محملة بمواد غذائية غرفة عمليات النجد

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