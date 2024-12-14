حبس سائق متهم بدهس عامل أثناء عبوره الطريق في الشروق

أمرت نيابة الشروق بحبس سائق متهم بدهس عامل أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوفاة عامل بدائرة قسم شرطة الشروق متأثرًا بإصابته إثر إصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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