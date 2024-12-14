السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا

حادث تصادم بصحراوي
حادث تصادم بصحراوي المنيا

توفي شخص وزوجته فيما أصيب 5 آخرين، إثر وقع حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلي المستشفي وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة زوجين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بصحراوي المنيا


تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ميكروباص رقم 9274 ن ول، بتروسيكل بدون لوحات بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مدخل قرية برطباط بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

حادث تصادم بصحراوي المنيا


على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف بفرع المنيا  والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وزوجته فيما أصيب 5 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفي العدوة المركزي


تم نقل المصابين الي المستشفي العدوة المركزي شمال المنيا  لتلقي العلاج اللازم، وايداع المتوفين داخل ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث تصادم بصحراوي المنيا مستشفي العدوة المركزي مصرع زوجين في المنيا حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف المحيط بالمنيا

وفاة أحد معتمري المنيا بعد ساعات من أمنيته بدفنه في مكة

وفاة ربة منزل بالمنيا إثر خلافات أسرية

وفاة مفاجئة لمحامٍ أثناء تأدية عمله في محكمة المنيا

تحرير 140 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على المخابز في المنيا

انقلاب سيارة نقل محملة بـ 12 طن بطاطس بالمنيا

تشييع جثمان فتاة أشعل خطيبها النار بها في المنيا

الأكثر قراءة

موعدة مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي والقنوات الناقلة

ركلات الترجيح تحسم مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

موعد عودة بعثة الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

الأهلي يخسر من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال (صور)

خبير اقتصادي يكشف عن أعلى مدفوعات لـ فوائد ديون سددتها مصر خلال عامين

رامي صبري ينشر صورا جديدة من حفل زفاف شريف عمرو الليثي ونور تامر أمين

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 15-12-2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم اليوم السبت 14-12-2024 بالأسواق

منوعات

المزيد

اعتقال خادمة في قصر باكنجهام بسبب حفل مخصص للموظفين

قصة جاسوس إسرائيلي أعدمته سوريا قبل 59 عاما ويسعى جيش الاحتلال لإعادة رفاته

طبيب يطعن مواطنا ويلوذ بالفرار في العراق

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والرزق

أسماء سورة القيامة وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية