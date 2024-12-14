مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا

توفي شخص وزوجته فيما أصيب 5 آخرين، إثر وقع حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلي المستشفي وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة زوجين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بصحراوي المنيا



تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ميكروباص رقم 9274 ن ول، بتروسيكل بدون لوحات بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مدخل قرية برطباط بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

حادث تصادم بصحراوي المنيا



على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف بفرع المنيا والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وزوجته فيما أصيب 5 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفي العدوة المركزي



تم نقل المصابين الي المستشفي العدوة المركزي شمال المنيا لتلقي العلاج اللازم، وايداع المتوفين داخل ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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