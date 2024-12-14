أسباب صعوبة التركيز لدى الأطفال والبالغين وطرق علاجه بطرق بسيطة

يؤدي الحرمان من النوم والتوتر والقلق وبعض الأدوية إلى مشاكل في التركيز، وفي بعض الحالات، قد تكون مشكلة صحية كامنة هي السبب.

قد يؤثر عدم القدرة على التركيز على الأداء في العمل أو المدرسة وكيف يتمكن الأشخاص من القيام بالمهام اليومية.

ما الذي يؤدي إلى صعوبة التركيز؟

قد لا يتمكن الأطفال والبالغون من التركيز لأسباب متنوعة، مثل:

الحرمان من النوم

حيث يعاني الأشخاص من الحرمان من النوم أو نقص النوم إذا لم يحصلوا على قسط كافٍ من النوم أو إذا كان نومهم رديء الجودة، وقد يسبب قلة النوم:

صعوبة التركيز والتعلم

أوقات رد الفعل البطيئة

الإحباط أو الانفعال

عند الأطفال، قد يسبب نقص النوم:

مشاكل الانتباه

فرط النشاط

ضعف الأداء المدرسي

سوء السلوك

النظام الغذائي والتغذية

وفقًا لأحد المراجعات البحثية، يمكن أن تؤثر التغذية على الوظيفة الإدراكية، وقد يؤثر النظام الغذائي غير المتوازن أو نقص الفيتامينات على قدرات التركيز.

قد ترتبط الأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة بمشاكل في التركيز والانتباه، وتساعد بعض الأطعمة في تعزيز التركيز، مثل:

الفواكه والخضروات

الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض

الأحماض الأمينية

الدهون غير المشبعة

نسبة صحية من أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية

فيتامينات ب1، ب6، ب12، وب9

فيتامين د

الكولين

الحديد

اليود

مضادات الأكسدة، بما في ذلك الزنك والسيلينيوم واللوتين والزياكسانثين والفيتامينات ج، هـ، أ

تناول كمية كافية من الماء

القلق

يمكن أن يؤثر القلق على التركيز والأنشطة اليومية، مثل الأداء في العمل أو المدرسة.

اضطراب القلق العام (GAD) هو شعور متكرر أو مستمر بالقلق، والذي يمكن أن يسبب:

صعوبة التركيز

الشعور بالقلق

التعب بسهولة

وقد يعاني الأطفال من القلق بشأن ارتكاب خطأ أو إحراج أنفسهم في المدرسة، وقد يؤدي هذا إلى إيجادهم لوسائل تشتيت الانتباه أو تجنب إكمال العمل.

التوتر

إذا كان الناس يشعرون بالتوتر أو الإرهاق، فقد يجدون صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات والتركيز على المهام.

وتشمل الأعراض الأخرى للتوتر ما يلي:

الشعور بالغضب أو الحزن أو الخوف

تغيرات في الشهية

تغيرات في الطاقة والاهتمامات

مشاكل النوم

مشاكل جسدية، مثل الألم

الاكتئاب

يمكن أن يسبب الاكتئاب مشاكل في التركيز والتفكير واتخاذ القرارات، وقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

الشعور المستمر بالانخفاض أو الحزن

فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة ذات يوم

تغيرات في الشهية

مشاكل النوم

التعب أو انخفاض الطاقة

اضطراب الوسواس القهري (OCD)

يبدأ اضطراب الوسواس القهري عادةً في سن المدرسة الابتدائية، ويسبب اضطراب الوسواس القهري أفكارًا هوسية، مما قد يجعل من الصعب على الناس التركيز.

يشعر الأشخاص أيضًا أنهم مضطرون إلى القيام ببعض القهريات لمنع حدوث أحداث سيئة، وقد تشتت القهريات انتباههم عن المهمة التي من المفترض أن يقوموا بها.

الآثار الجانبية للأدوية

قد تؤثر بعض الأدوية على الوظائف الإدراكية، بما في ذلك الذاكرة والانتباه، ويمكن أن تشمل هذه الأدوية:

بعض مضادات الاكتئاب

الستاتينات

مسكنات الألم، مثل المواد الأفيونية

الكورتيكوستيرويدات

البنزوديازيبينات

مضادات الكولين

العلاج الكيميائي وعلاجات السرطان

ما الذي يسبب عدم القدرة على التركيز لدى البالغين

يجد البالغون صعوبة في التركيز بسبب ما يلي:

مشاكل الغدة الدرقية: قد تسبب حالات الغدة الدرقية مشاكل في التركيز وفقدان الذاكرة وضعف الفكر.

التهاب الدماغ والنخاع الشوكي العضلي/متلازمة التعب المزمن (ME/CFS): يمكن أن يسبب التهاب الدماغ والنخاع الشوكي العضلي أو متلازمة التعب المزمن مشاكل في التفكير والتركيز وإرهاقًا شديدًا وألمًا.

الخرف: يمكن أن يسبب الخرف فقدان الذاكرة والارتباك، ويزيد من الوقت المستغرق لإكمال المهام.

تعدد المهام: قد يؤثر تعدد المهام على الوظائف الإدراكية، بما في ذلك الانتباه والذاكرة.

ما الذي قد يسبب عدم القدرة على التركيز عند الأطفال؟

الأطفال، وخاصة الأطفال الصغار، لديهم عمومًا فترات انتباه أقصر من البالغين وقد يكونون أكثر عرضة للتشتت.

ومع ذلك، يمكن أن تتسبب بعض المشكلات أو الظروف في تشتيت انتباه الأطفال أكثر من غيرهم، وقد تتسبب في صعوبة التركيز أو الالتزام بمهمة ما.

قد تسبب الصعوبات في المنزل أو المدرسة إجهادًا أو قلقًا للطفل، مما قد يؤثر على تركيزه.

قد يجعل اضطراب التعلم من الصعب على الطفل التركيز، وإذا كان الطفل يعاني من صعوبة في أداء مهمة ما، فقد يتحرك أو يؤخر المهمة لتجنب الشعور بالإحباط أو الإحراج، وتشمل اضطرابات التعلم:

عسر القراءة

مشاكل المعالجة السمعية، والتي قد تجعل الطفل لا يسمع كل ما يقوله الشخص، مما قد يجعله يبدو وكأنه لا ينتبه

يواجه الأطفال المعرضون لصدمة أو إجهاد حاد صعوبة في التركيز والانتباه، ويعاني الأطفال الذين تعرضوا لصدمة نفسية من فرط اليقظة، وهي حالة مستمرة من اليقظة المتزايدة.

قد يتطور اضطراب ما بعد الصدمة لدى بعض الأطفال بعد حدث صادم، وقد يعاني الأطفال المصابون باضطراب ما بعد الصدمة من صعوبة في التركيز ورد فعل مبالغ فيه للانزعاج، وفرط اليقظة، ويبدو عليهم الذهول أو التوتر

العلاجات المنزلية واستراتيجيات نمط الحياة للتغلب على عدم التركيز

قد يكون عدم القدرة على التركيز حالة مؤقتة، وقد يتمكن الأشخاص من حلها من خلال استراتيجيات وتغييرات نمط الحياة.

قد تساعد بعض استراتيجيات نمط الحياة في تحسين التركيز، مثل:

الحصول على قسط كافٍ من النوم: يمكن للأشخاص أن يهدفوا إلى الحصول على كمية مناسبة من النوم الجيد كل ليلة:

يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و2 سنة إلى 11-14 ساعة من النوم يوميًا

يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات إلى 10-13 ساعة من النوم يوميًا

يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا إلى 9-12 ساعة من النوم يوميًا

يحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا إلى 8-10 ساعات من النوم يوميًا

يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق إلى 7-8 ساعات من النوم يوميًا

تناول نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية: قد يساعد تناول نظام غذائي يحتوي على المزيد من الأطعمة منخفضة السكر والفواكه والخضروات، مثل النظام الغذائي على الطراز المتوسطي، في تحسين التركيز.

الحفاظ على رطوبة الجسم: لا توجد كمية يومية موصى بها من الماء يجب على الشخص أن يشربها يوميًا، ومع ذلك، من المهم البقاء رطبًا لتجنب الجفاف، والذي يمكن أن يسبب عدم وضوح التفكير.

المشاركة في النشاط البدني: إذا كان ذلك ممكنًا، يمكن للأشخاص ممارسة الرياضة كل يوم، ويفضل أن تكون التمارين متوسطة إلى عالية الكثافة للاستفادة من صحة الدماغ.

إدارة التوتر: يمكن أن يؤثر التوتر المستمر على صحة الشخص العقلية والجسدية، ويمكن للأشخاص اتخاذ تدابير معينة في نمط الحياة للمساعدة في إدارة التوتر.

يمكن أن تشمل خطوات تحسين التركيز وتعزيز الإنتاجية أيضًا:

التركيز على مهمة واحدة في كل مرة بدلًا من تعدد المهام

السماح بأخذ فترات راحة من التكنولوجيا

أخذ فترات راحة قصيرة كل 30 دقيقة أو نحو ذلك

كتابة الأهداف وتتبع التقدم

إزالة عوامل التشتيت، مثل الفوضى أو الضوضاء الزائدة

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