7 طرق بسيطة للحفاظ على الذاكرة والوقاية من الزهايمر

مرض الزهايمر هو مرض فى المخ يؤثر على الذاكرة، ويظهر لدى الأشخاص قبل سن 65 عامًا، ويظهر غالبًا عندما يكون الشخص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، ولكن ليس من غير المألوف أن يصاب به الأشخاص في سن الثلاثينيات.

وتوجد العديد من الطرق للحفاظ على الذاكرة نشطة، بالأخص إذا كان للشخص تاريخ عائلي مع مرض الزهايمر وأمراض الذاكرة المختلفة، وتشمل:

تناول الفيتامينات

يحتاج الإنسان إلى بعض العناصر الغذائية للحفاظ على عمل الذاكرة بشكل جيد، وفي حين أنه من الممكن الحصول على ما يحتاجه من خلال النظام الغذائي، فإن المكملات الغذائية يمكن أن تحدث فرقًا إذا كان الشخص يعاني من نقص.

وتشير الدراسات إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وترتبط مستويات فيتامين ك المرتفعة في الدماغ بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة تتراوح بين 17% و20%، ويمكن أن يؤدي تناول فيتامينات ب إلى إبطاء التدهور المعرفي.

اتبع أساليب التذكر

أساليب التذكر هي تقنية يمكن استخدامها لتعزيز القدرة على تذكر شيء ما، ويمكن أن تكون أساليب التذكر على شكل اختصار أو جملة أو قد تكون القافية مناسبة لتذكر أسهل، ومن خلال تخزين المعلومات في شكل إبداعي مثل هذا، يمكن للعقل استرجاع المعلومات بسهولة أكبر.

تحدى الذاكرة

يحتاج الدماغ إلى التمرين تمامًا كما تفعل العضلات، ويعتقد العلماء أن التمرين العقلي قد ينشط العمليات التي تساعد في صيانة خلايا الدماغ وتبقيها على تواصل مع بعضها البعض، لذلك من المهم إشراك العقل في الأنشطة التي تجعله يعمل بشكل جيد، مثل ألغاز الكلمات المتقاطعة، أو القراءة، أو ممارسة الألعاب، أو العزف على آلة موسيقية، وتظهر الدراسات أن ألغاز الكلمات المتقاطعة تساعد في الحفاظ على حدة العقل، حتى إذا بدأت هذه العادة في وقت متأخر من الحياة.

اختيار الأطعمة التي تعزز الدماغ

تظهر الدراسات أن الأطعمة الغنية بالفلافونويد، وهي المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات التي تمنحها ألوانًا زاهية، تساعد على التفكير والذاكرة بشكل أكثر حدة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من الفلافونويد يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 19٪ لمشاكل الذاكرة والتفكير، مقارنة بأولئك الذين يتناولون كمية منخفضة من الفلافونويد.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على الفلافونويد الفراولة والتوت الأزرق والفلفل والكرفس والتفاح والموز والبرتقال والجريب فروت، وبغض النظر عن الفواكه والخضروات الملونة التي يتم اختيارها، فيجب تناول خمسة منها يوميًا للحصول على أكبر قدر من الفائدة.

تعلم شيئًا جديدًا

حتى لو كانت وظيفة الشخص أو هواياته تبقيه نشطًا ذهنيًا بالفعل، فإن الدماغ يستفيد من اكتساب مهارة جديدة.

ويصبح الدماغ أقل مرونة مع التقدم في السن، مما يعني أنه قد يكون من الصعب تعلم أشياء جديدة، وعندما يقوم الشخص بنشاط لم يقم به من قبل، فإنه يساعد في تدريب الدماغ على الاستمرار في التعلم وبناء احتياطي لوقت لاحق.

التمارين الرياضية

يعتمد الجسم على التمرين المنتظم لصحة القلب والأوعية الدموية والعاطفية الجيدة، ولكن العقل يحصل أيضًا على دفعة عندما يكون النشاط البدني جزءًا الروتين اليومي.

وتظهر الدراسات أن البالغين الذين يتمتعون بمستوى لياقة بدنية مرتفع هم أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 88٪ من أولئك الذين يتمتعون بمستوى لياقة بدنية متوسط، ويتأخر ظهور الخرف لمدة 11 عامًا.

وتكون أجزاء الدماغ التي تتحكم في التفكير والذاكرة أكبر لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة مقارنة بأولئك الذين لا يمارسونها، ويمكن أن تعمل التمارين الرياضية أيضًا على تحسين النوم وتقليل التوتر، وكلاهما يحسن الذاكرة أيضًا.

لا يوجد تمرين مثالي لتحسين الذاكرة، ولكن يمكن اختيار مجموعة من التمارين الهوائية مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات، وتمارين القوة باستخدام أشرطة المقاومة أو الأوزان جسمك.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

يربط الباحثون بين قلة النوم والنوم المضطرب واضطراب النوم وفقدان الذاكرة، وإذا لم يكن الشخص يحصل على 7 إلى 9 ساعات متواصلة من النوم ليلًا، فيجب أن تكون هذه من اولوياته.

يمكن اتباع قائمة مراجعة نظافة النوم: الحفاظ على غرفة النوم باردة ومظلمة وخالية من المشتتات (مثل التلفزيون أو الهواتف)؛ تجنب الكافيين والوجبات الثقيلة والكحول في الساعات التي تسبق النوم؛ الحصول على قدر كافٍ من الحركة في اليوم بحيث يرغب الجسم بشكل طبيعي في الراحة؛ والذهاب إلى السرير واستيقظ في نفس الوقت كل يوم.