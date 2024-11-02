السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

7 طرق بسيطة للحفاظ على الذاكرة والوقاية من الزهايمر

الذاكرة، فيتو
الذاكرة، فيتو

مرض الزهايمر هو مرض فى المخ يؤثر على الذاكرة، ويظهر لدى الأشخاص قبل سن 65 عامًا، ويظهر غالبًا عندما يكون الشخص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، ولكن ليس من غير المألوف أن يصاب به الأشخاص في سن الثلاثينيات.

وتوجد العديد من الطرق للحفاظ على الذاكرة نشطة، بالأخص إذا كان للشخص تاريخ عائلي مع مرض الزهايمر وأمراض الذاكرة المختلفة، وتشمل:

تناول الفيتامينات

يحتاج الإنسان إلى بعض العناصر الغذائية للحفاظ على عمل الذاكرة بشكل جيد، وفي حين أنه من الممكن الحصول على ما يحتاجه من خلال النظام الغذائي، فإن المكملات الغذائية يمكن أن تحدث فرقًا إذا كان الشخص يعاني من نقص. 

وتشير الدراسات إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وترتبط مستويات فيتامين ك المرتفعة في الدماغ بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة تتراوح بين 17% و20%، ويمكن أن يؤدي تناول فيتامينات ب إلى إبطاء التدهور المعرفي. 

اتبع أساليب التذكر

أساليب التذكر هي تقنية يمكن استخدامها لتعزيز القدرة على تذكر شيء ما، ويمكن أن تكون أساليب التذكر على شكل اختصار أو جملة أو قد تكون القافية مناسبة لتذكر أسهل، ومن خلال تخزين المعلومات في شكل إبداعي مثل هذا، يمكن للعقل استرجاع المعلومات بسهولة أكبر.

تحدى الذاكرة

يحتاج الدماغ إلى التمرين تمامًا كما تفعل العضلات، ويعتقد العلماء أن التمرين العقلي قد ينشط العمليات التي تساعد في صيانة خلايا الدماغ وتبقيها على تواصل مع بعضها البعض، لذلك من المهم إشراك العقل في الأنشطة التي تجعله يعمل بشكل جيد، مثل ألغاز الكلمات المتقاطعة، أو القراءة، أو ممارسة الألعاب، أو العزف على آلة موسيقية، وتظهر الدراسات أن ألغاز الكلمات المتقاطعة تساعد في الحفاظ على حدة العقل، حتى إذا بدأت هذه العادة في وقت متأخر من الحياة.

اختيار الأطعمة التي تعزز الدماغ

تظهر الدراسات أن الأطعمة الغنية بالفلافونويد، وهي المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات التي تمنحها ألوانًا زاهية، تساعد على التفكير والذاكرة بشكل أكثر حدة. 

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من الفلافونويد يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 19٪ لمشاكل الذاكرة والتفكير، مقارنة بأولئك الذين يتناولون كمية منخفضة من الفلافونويد. 

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على الفلافونويد الفراولة والتوت الأزرق والفلفل والكرفس والتفاح والموز والبرتقال والجريب فروت، وبغض النظر عن الفواكه والخضروات الملونة التي يتم اختيارها، فيجب تناول خمسة منها يوميًا للحصول على أكبر قدر من الفائدة.

تعلم شيئًا جديدًا

حتى لو كانت وظيفة الشخص أو هواياته تبقيه نشطًا ذهنيًا بالفعل، فإن الدماغ يستفيد من اكتساب مهارة جديدة. 

ويصبح الدماغ أقل مرونة مع التقدم في السن، مما يعني أنه قد يكون من الصعب تعلم أشياء جديدة، وعندما يقوم الشخص بنشاط لم يقم به من قبل، فإنه يساعد في تدريب الدماغ على الاستمرار في التعلم وبناء احتياطي لوقت لاحق. 

التمارين الرياضية

يعتمد الجسم على التمرين المنتظم لصحة القلب والأوعية الدموية والعاطفية الجيدة، ولكن العقل يحصل أيضًا على دفعة عندما يكون النشاط البدني جزءًا الروتين اليومي. 

وتظهر الدراسات أن البالغين الذين يتمتعون بمستوى لياقة بدنية مرتفع هم أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 88٪ من أولئك الذين يتمتعون بمستوى لياقة بدنية متوسط، ويتأخر ظهور الخرف لمدة 11 عامًا.

وتكون أجزاء الدماغ التي تتحكم في التفكير والذاكرة أكبر لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة مقارنة بأولئك الذين لا يمارسونها، ويمكن أن تعمل التمارين الرياضية أيضًا على تحسين النوم وتقليل التوتر، وكلاهما يحسن الذاكرة أيضًا. 

لا يوجد تمرين مثالي لتحسين الذاكرة، ولكن يمكن اختيار مجموعة من التمارين الهوائية مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات، وتمارين القوة باستخدام أشرطة المقاومة أو الأوزان جسمك.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

يربط الباحثون بين قلة النوم والنوم المضطرب واضطراب النوم وفقدان الذاكرة، وإذا لم يكن الشخص يحصل على 7 إلى 9 ساعات متواصلة من النوم ليلًا، فيجب أن تكون هذه من اولوياته.

يمكن اتباع قائمة مراجعة نظافة النوم: الحفاظ على غرفة النوم باردة ومظلمة وخالية من المشتتات (مثل التلفزيون أو الهواتف)؛ تجنب الكافيين والوجبات الثقيلة والكحول في الساعات التي تسبق النوم؛ الحصول على قدر كافٍ من الحركة في اليوم بحيث يرغب الجسم بشكل طبيعي في الراحة؛ والذهاب إلى السرير واستيقظ في نفس الوقت كل يوم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مرض الزهايمر الحفاظ على الذاكرة لحفاظ على الذاكرة نشطة تناول الفيتامينات اتبع أساليب التذكر اختيار الأطعمة التي تعزز الدماغ التمارين الرياضية الذاكره

مواد متعلقة

أعراض التهاب السحايا المختلفة وطرق علاجها

أعراض وطرق علاج هشاشة العظام عند الأطفال

الأكثر قراءة

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

زغلول صيام يكتب: هي عقوبة الاتحاد على ثلاثي الزمالك مناسبة.. وهدف السعيد في البنك غير صحيح! وبطولة الأهلي وهمية؟!

حلم إثيوبيا يتحول لكابوس، اشتباكات القبائل للإطاحة بالانفصاليين في أرض الصومال

سحب ركامية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

عماد أمهز، من هو القبطان اللبناني المختطف في عملية البترون الإسرائيلية؟

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

الأهلي يطالب اتحاد الكرة رسميا بإسناد منظومة التحكيم لخبير أجنبي

كيلو البانيه يصل لـ 270 جنيهًا، ننشر أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية

منوعات

المزيد

رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

ظهور "عين العناية الإلهية" في الفيوم، وخبيرة ترسيم حدود ترصد أشياء غريبة مجهولة (فيديو)

إنشاء محطة تحاكي الحياة على الكواكب في الهند

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 02- 11- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يسجل 13 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

في ذكراه الـ 107.. 6 معلومات عن وعد بلفور المشؤوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الرحمن؟

أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار

هل يجب على الزوجة خدمة والد زوجها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads