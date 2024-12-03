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النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

الزهايمر، فيتو
الزهايمر، فيتو

ارتكب رجل ثمانيني في تركيا، جريمة قتل مروعة بحق زوجته التي نسي كما يبدو أنها شريكته في الحياة لعقود طويلة بسبب معاناته من مرض الزهايمر.

تركي مصاب بالزهايمر يقتل زوجته

وكان الزوج البالغ من العمر 85 عامًا يتشاجر مع زوجته "أمينة"، وهي بعمر (80 عامًا)، مساء أمس الإثنين، عندما ضربها بعصا على رأسها، فأرداها قتيلة في مكانها داخل منزلهما بتركيا.

وأبلغ الجيران في بلدة "بولانجاك" بولاية "غيرسون" في شمال غربي تركيا، الشرطة بسماع صوت شجار وصراخ في المنزل المجاور، ليفاجئ رجال الشرطة عند حضورهم بمشهد المسنة المغطاة بدمائها.

تركي مصاب بالزهايمر

وأوقفت الشرطة التركية الزوج القاتل على الفور، قبل أن تكشف التحقيقات الأولية، أنه مصاب بمرض الزهايمر.

وأجرت فرق طبية في المكان فحصًا لجثة الزوجة المسنة، قبل نقلها إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات التي طلبها المحققون لإكمال تحقيقاتهم في الجريمة.

ولم يتضح بعد سبب الشجار بين الزوجين، فيما تحقق الشرطة للتأكد من مدى إدراك الزوج لفعلته بحق زوجته.

 

ومرض الزهايمر، هو ضمور في خلايا المخ السليمة ينتج عنه تراجع مستمر في الذاكرة وفي القدرات العقلية والذهنية، وهو السبب الأكثر شيوعًا للخرف، والذي يؤذي المهارات العقلية والاجتماعية؛ ما يؤدي إلى إعاقة الأداء اليومي في الحياة العادية ويزداد تدهورًا بمرور الوقت.

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