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تأثير مذهل للموسيقى على الذاكرة والعاطفة

موسيقي،فيتو
موسيقي،فيتو

كشفت تقارير إخبارية أن الموسيقى  تؤثر بشكل عميق على مشاعرك، وقد تكون أحيانًا الأداة التي تلجأ إليها في أوقات صعبة.

تأثير الموسيقى على الذاكرة والعاطفة 

ووفقًا لأبحاث جديدة، يبدو أن تأثير الموسيقى يمتد لأبعد من ذلك، حيث يمكنها أن تؤدي دورًا في استرجاع  وطريقة معالجتها.

تصور لحظةً مؤثرة من فيلم أو مسلسل أثّرت فيك، الموسيقى المُختارة لمثل هذه المشاهد - سواء كانت الموسيقى التصويرية أو أغنية معينة - تُعرف بـ "موسيقى المزاج"، وهي تضفي جوًا خاصًا يعزز تأثير المشهد.

وكشفت دراسة أجراها اختصاصيون في علم النفس من جامعة جورجيا تك كشفت أن موسيقى المزاج قد تكون قوية بما يكفي لتغيير طريقة تذكرنا لماضينا.

وطلب الباحثون من 44 طالبًا الاستماع إلى موسيقى تصويرية أثناء استرجاعهم لذكريات صعبة، وبينت النتائج أن الموسيقى كان لها دور كبير في تعديل طبيعة مشاعرهم تجاه تلك الذكريات.

 وأوضحت الباحثة "يرين رين": "أردنا أن نبدأ بمجموعة عشوائية من الأشخاص ونرى إن كانت الموسيقى تستطيع تعديل مستوى العاطفة المرتبطة بذكرياتهم". 

وعلى الرغم من أن التجربة لم تكن طبية، فقد اكتشف الباحثون أن الموسيقى أثّرت بشكل كبير في طريقة استرجاع الذكريات.

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