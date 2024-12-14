النيابة تأمر بضبط عاطلين متهمين بالنصب على سيدة في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بسرعة ضبط وإحضار متهمين بالنصب علي سيدة والاستيلاء منها علي مبلغ مالي، بدعوى توصيل الغاز إليها في منطقة مصر الجديدة.

تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من ربة منزل بتعرضها للنصب من شخصين ادعيا أنهما يعملان في إدارة التوصيل والتركيب في شركة الغاز، وأكدا لها أن عليها دفع مبلغ مالي لتغطية رسوم التسجيل، وإجراء القياسات الخاصة بوصلات التركيب

واضافت المبلغة إن المتهمين تحصلا منها على المبلغ المالي المطلوب، ثم فرا هاربين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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