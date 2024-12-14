ضبط 12 شركة وهمية للحج والعمرة بتهمة النصب على المواطنين

نجح قطاعا الأمن العام وشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية في ضبط 12 شركة سياحية "بدون ترخيص"، لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

وكانت معلومات وتحريات، أكدت قيام 12 شركة "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة بعدد من المحافظات لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعثر بداخل تلك الشركات على جوازات سفر، وتذاكر طيران، ولافتات، وكشوف خاصة ببيانات العملاء لرحلات دينية ومواعيد الرحلات، وعقود عمل بالخارج، وكروت دعاية، وماكينة عد نقود، وصور من تذاكر الطيران، وصور ضوئية من جوازات السفر، ومجموعة من الإعلانات لرحلات دينية خارجية وداخلية، ومجموعة إيصالات إستلام النقدية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق التحقيقات وجارٍ العرض علي النيابة العامة.

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