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حوادث

حبس صاحب شركة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في التجمع

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس صاحب شركة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، بمنطقة التجمع الخامس 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


القبض على صاحب شركة تسويق الإلكتروني بالتجمع الخامس 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاطًا إجراميًّا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين  راغبي استثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكتروني، عن طريق قيامه بإنشاء شركة للتسويق الإلكتروني - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بضحاياه، زاعمًا لهم بقدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (مبلغ مالي "عملة أجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامي – عدد من  بطاقات الدفع الإلكتروني – "جهاز "لاب توب"، 4 هاتف محمول بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.


جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

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نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الخامس جرائم النصب

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