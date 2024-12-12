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حوادث

ضبط تشكيل عصابي للنصب بحوزته 388 قطعة أثرية مقلدة في أسيوط

قطع أثرية
قطع أثرية

 تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي بأسيوط تخصص فى ترويج القطع الأثرية "المُقلدة" بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وبحوزتهم 388 قطعة أثرية مقلدة.
 


وكانت معلومات وردت أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بقيام (5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية) بالترويج لقطع أثرية "مُقلدة" بقصد النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بأثريتها.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (388 قطعة أثرية "مقلدة" مختلفة الأشكال والأحجام)، وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات مُقلدة وأضافوا بإضطلاعهم بالنصب على (أحد المواطنين - مقيم دائرة مركز شرطة أسيوط) حيث اتفقوا معه على شرائها (تم ضبطه وبسؤاله أيد ما سبق). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

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