الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على صاحب شركة تسويق إلكتروني بالتجمع الخامس بتهمة النصب على المواطنين

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة للتسويق الإلكتروني لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، بمنطقة التجمع الخامس. 

 

القبض على صاحب شركة تسويق الإلكتروني بالتجمع الخامس 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين  راغبى استثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكترونى، عن طريق قيامه بإنشاء شركة للتسويق الإلكترونى - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى للإيقاع بضحاياه، زاعمًا لهم بقدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد من  بطاقات الدفع الإكترونى – "جهاز "لاب توب"، 4 هاتف محمول بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة. 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

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