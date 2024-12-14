إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

أصيب 6 أشخاص بمحافظة الفيوم في حادث انقلاب سيارة أجرة، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل قرية منشاة الجمال باتجاه مركز طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل قرية منشاة الجمال، بدائرة مركز طامية، ووجود مصابين، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة، التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدان السيطرة على السيارة، فانقلبت على جانب الطريق وأصيب 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم، من تسيير حركة المرور على جانبي الطريق، بعد إزالة آثار الحادث.

قرار النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة، لمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل حول حالة السيارة الفنية، وبيان مدى توافر وسائل الأمن والمتانة بالسيارة، وتولي التحقيق.

نصائح لقائدي المركبات للحد من حوادث السير

ويقدم خبراء المرور عددًا من النصائح لقائدي المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية للحد من حوادث السير ووقف نزيف الأسفلت:

1-الصيانة الدورية للمركبات

2-التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدي إلى عدم وقوع حوادث

3-عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

4- عدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

5- تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

6- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

7- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

8- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

9- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.



10- توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.



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