تجديد حبس قاتل نجله في الفيوم 15 يوما على ذمة التحقيق

أصدرت نيابة سنورس الجزئية بمحافظة الفيوم، برئاسة أحمد عصمت، رئيس النيابة، وطارق أبو الليل مدير النيابة، وسكرتارية أيمن القويضي، وأحمد خاطر، قرارا بتجديد حبس كل من " عبد التواب.ع " 50عاما، ونجله " اسلام " 24 عاما المتهمين بقتل نجل الاول " يوسف " 20عاما، 15يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل واقعة قتل حلاق سنورس

كان مدير امن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي بلاغا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بالعثور على جثة بدون رأس طافية ببحر الرفيع بدائرة المركز، انتقلت قوات الأمن علي الفور لموقع البلاغ، لانتشال الجثة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية، ويقوده العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق الفيوم ويضم المقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث والرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز سنورس، وأثبتت تحريات فريق البحث، ان المجني عليه "يوسف عبد التواب السيد علي" يبلغ من العمر 20 عاما، يعمل حلاقا، وانه كان يدمن تعاطي المواد المخدرة، ودائم الخلافات مع اسرته والمحيطين به بسبب سلوكه السيء.

اعترافات الأب بقتل المجني عليه

وبتضييق الخناق علي والد المجني عليه الذي يبلغ من العمر 50 عاما، اعترف بقتله بمساعدة ابنه الأكبر " إسلام "، 24 عاما، بسبب إدمان المجني عليه المواد المخدرة والتعدي الدائم على والدته وشقيقته بالضرب وسرقة أموالهم من المنزل لإنفاقها على شراء المخدرات، والشكوى المستمرة من الجيران بسبب سلوكه وتصرفاته المشينة.

وتحرر محضر رقم 4499 إدارى سنورس لسنة 2024، وتم العرض على النيابة العامة، التي وجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار، وقررت حبسهما 4 ايام، تم تجديدها 15 يوما.

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