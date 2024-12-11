مرور الفيوم يرفع آثار حادث تصادم على الطريق الغربي ويعيد الحركة لطبيعتها

أعادت إدارة مرور الفيوم، حركة السير علي طريق اسيوط الغربي، بعد رفع آثار حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وشاحنة على طريق "الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط بالقرب من كمين الروس، بدائرة مركز الفيوم، وتسبب الحادث في مصرع شخص، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة.



تفاصيل حادث التصادم



وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين الروس بدائرة مركز الفيوم، ووجود جثة في موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع شاحنة، بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

قرار النيابة العامة تجاه الحادث

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بأسباب وساعة الوفاة، مما انتدب خبير فني لمعرفة أسباب الخادث، وتحديد المخطئ، وإعداد تقرير بحالة الأمن والمتانة بالسياراتين، وتولي التحقيق.

نصائح لقائدي المركبات للحد من حوادث السير

ويقدم خبراء المرور عددًا من النصائح لقائدي المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية للحد من حوادث السير ووقف نزيف الأسفلت:

1-الصيانة الدورية للمركبات

2-التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدي إلى عدم وقوع حوادث

3-عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

4- عدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

5- تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

6- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

7- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

8- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

9- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.



10- توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.



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