أمن الفيوم يعيد طفلا لأسرته ضل طريقه

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم، فى إعادة طفل لأهليته فى لفتة إنسانية.



البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها وجود طفل 7 سنوات ضل الطريق من أهليته.



وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وأمكن تحديد والد ووالدة الطفل المشار إليه وبإستدعائهما أقرت والدته أنه أثناء تواجدها بالمنزل فوجئت بعدم تواجد نجلها وإنصرافه للهو بالشارع وضل طريقه وبسؤال والده أكد ما سبق.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم الطفل لوالديه مع إتخاذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايته.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ