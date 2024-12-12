نيابة الفيوم تجري المعاينة التصويرية لحادث مقتل طفلة أبشواي

اصطحب قوات الشرطة المتهمة بقتل طفلة أبشواي في الفيوم، إلى قرية اللواج، لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل جريمتها، بحضور وكيل النيابة المختص، وفرضت قوات الشرطة كردون أمني، بمحيط مسرح معاينة الجريمة، خشية تعرض أهالي الطفلة للمتهمة

تحقيقات النيابة وقرار الحبس الاحتياطي

وكانت نيابة أبشواي الجزئية بمحافظه الفيوم، قررت حبس " ايمان. ع " 20سنه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها تهمة قتل الطفلة " أميرة عوض " 5 سنوات، ومقيمة بعزبة اللواج التابعة للوحدة المحلية لقرية شكشوك بمركز أبشواي، خنقًا وسرقة قرطها الذهبي، مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل اعترافات المتهمة

وقالت المتهمة في اعترافاتها، أنها استغلت وجود المجني عليها تلهو بصحبة ابنتها داخل المنزل، وجردتها من قراط الذهبي، فأخبرتها المجني عليها أنها ستخبر امها وقالت " والله يا إيمان هقول لماما "، فخافت من افتضاح أمرها، واصطحبت الطفلة لشراء " اندومي " حتى تصمت إلا أنها أصرت أنها ستخبر والدتها، فعادت بها إلى منزلها وخنقتها بطرحة حتى لفظت أنفاسها.

وتابعت المتهمة في اعترافاتها أنها لفت الجثة في ملاية ووضعتها في كرتونة ووضعت الملابس فوق الجثمان، حتي تحينت الفرصة ليلًا والقتها بجوار الأرض الزراعية، بعد أن ملأها الخوف من إلقاء الجثمان في ترعة بالقرب من منزلها.

كشف غموض العثور علي جثة الطفلة المجني عليها

وكشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم، غموض العثور على جثة طفلة بعزبة اللواج التابعة لقرية شكشوك بدائرة مركز ابشواي، إذ تبين من تحريات مباحث مركز شرطة أبشواي، أن مرتكب الواقعة هي “إيمان.ع. ع” 20 سنة، مطلقة وتسكن بالمنزل المجاور لمنزل أسرة الضحية، حيث استدرجت الطفلة أثناء اللهو مع ابنها، ثم خنقتها بطرحة ووضعت الجثمان داخل كرتونة ملابس، والقتها بجوار الأرض الزراعية.

تفاصيل الواقعة حسب اعترافات المتهمة

وبعد تقنين الإجراءات وبتفتيش منزل المتهمة تم العثور على الكرتونة المستخدمة في نقل جثة الضحية إلى الأرض الزراعية، كان مخبأ في ملابس خاصة بالمتهمة، وتم ضبط المتهمة، التي اعترفت بقتل الطفلة وأكدت أنها خنقتها بعد أن سرقت قِرطها الذهبي، وخشيت افتضاح أمرها فقتلتها ووضعت الجثمان داخل كرتونة ملابس، وتوجهت بها إلى الأرض الزراعية المجاورة للمنازل وألقتها.



وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي نيابة مركز أبشواي، التي أصدرت قرارها السابق بحبس المتهمة 4 أيام وتولت مباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.