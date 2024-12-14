حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 3 عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقات بمصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من موظف يفيد بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكى باستيقافه حال سيره بدائرة القسم، والاستيلاء منه على مبلغ مالي خاص بالشركة عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.



وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، وضُبط بحوزتهم (2 طبنجة صوت - فرد خرطوش - سلاح أبيض - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – "مبالغ مالية أجنبية ومحلية، مجموعة من المشغولات الذهبية " من متحصلات نشاطهم الإجرامى)، وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى.

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