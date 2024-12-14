المشدد لعاطلين بتهمة سرقة عامل وحيازة سلاح ناري بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بسرقة عامل بالإكراه في الزاوية الحمراء.



كشف أمر الإحالة قيام المتهمان ف.ا عاطل، م.ن عاطل بسرقة المجني عليه ج.ط عامل حال سيره بالطريق العام، بأن استوقفاه مشهرين في وجهه سلاحين ناريين "بندقية خرطوش، فرد خرطوش"، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين في سرقة عامل بالإكراه وتبين أنه لهما معلومات جنائية واعترفا بسرقة المواطنين بالإكراه وحيازة سلاح ناري وفرد خرطوش في تهديد المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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