الجمعة 13 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على 3 عاطلين يتزعمهم مسجل خطر بتهمة سرقة سيارات النقل وبيعها خردة بالجيزة

ضبط عصابة تخصصت في
ضبط عصابة تخصصت في سرقة السيارات، فيتو

ألقى رجال مباحث إدارة السرقات بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 عاطلين يتزعمهم مسجل خطر تخصصوا في سرقة السيارات النقل وتقطيعها وبيعها خردة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

 تلقى رئيس مباحث قسم الجيزة المقدم أحمد عكاشة بلاغا من تاجر يفيد بسرقة سيارته النقل وبجمع المعلومات والتحريات تبين أن وراء السرقة تشكيل عصابي يتكون من 3 أشخاص، يتزعمهم مسجل خطر، وبإعداد الأكمنة تمكن ضبطتهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة وعدد من السرقات الأخرى وأرشدوا عن مكان بيعهم السيارات بعد تقطيعها.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

القبض علي المتهمين بأكتوبر 

 

ووردت معلومات إلى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام تشكيل عصابى مكون من عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول"– لأحدهما معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"،  بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم في دائرة قسم أكتوبر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب

وأقرا بالتصرف فى المسروقات لدى عميلان "سيئا النية" مقيمان بدائرة القسم تم ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامي".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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مباحث إدارة السرقات بمديرية امن الجيزة مسجل خطر

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