الجمعة 13 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس أخطر نشالة موبايلات في عابدين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس سيدة لها معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة عابدين، لمزاولتها نشاط إجرامي تخصص  فى ارتكاب وقائع  سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط  المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الهواتف المحمولة النيابة العامة سرقة الهواتف المحمولة قسم شرطة عابدين شرطة عابدين

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