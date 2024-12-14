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بالأسماء، إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق كفر شكر (صور)

إصابة 9 أشخاص في
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق كفر شكر،فيتو

أصيب 9 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم بطريق كفر شكر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة أجرة مع سيارة ملاكي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

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أسماء المصابين في حادث تصادم بطريق كفر شكر بمحافظة القليوبية

 جاءت أسماء المصابين إسلام أحمد عبد الوهاب 34 ميت غمر ما بعد الارتجاج، حنان حسانين محمد حسانين 56 ما بعد ارتجاج،
حافصة إسلام عبد الوهاب 5 كدمات، سماح محمد كامل 37 سحجات، ياسين أحمد عبدالفتاح مابعد الارتجاج، مصطفى أحمد عبدالحق 26 جرح بالجبهة 10 ما بعد ارتجاج أحمد عبدالحق 24 كدمات ومابعد الارتجاج، الطفل حمزة على المصلحى أحمد عبدالحق عبدالوهاب  كسر بالساق الأيمن ومابعد الارتجاج.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد عمرو سالم مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد وقوع حادث تصادم سيارة اجرة  مع سيارة ملاكي  وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي  للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

نقل مصابين حادث كفر شكر إلى مستشفى بنها التعليمي 

 مما أدى إلى إصابة ٩ أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي لاتخاذ اللازم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتين إسعاف وبالمعاينة الأولية تبين إصابة 9 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارة ملاكي وأجرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع أثار وتلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق. 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اصابة 9 اشخاص في حادث تصادم بطريق كفر شكر،فيتو
 إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق كفر شكر،فيتو
اصابة 9 اشخاص في حادث تصادم بطريق كفر شكر،فيتو
 إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق كفر شكر،فيتو
اصابة 9 اشخاص في حادث تصادم بطريق كفر شكر،فيتو
 إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق كفر شكر،فيتو
اصابة 9 اشخاص في حادث تصادم بطريق كفر شكر،فيتو
 إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق كفر شكر،فيتو

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