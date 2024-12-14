السبت 14 ديسمبر 2024
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مصرع شاب اتقلبت سيارته بمصرف سبرباي في طنطا

مصرع شاب من إثر حادث
مصرع شاب من إثر حادث انقلاب سيارته بمصرف، فيتو

لقي شاب من عزبة الزراعية التابعة لقرية منشأة الأوقاف بمركز طنطا مصرعه في انقلاب سيارته الملاكي في المصرف على طريق سبرباي بالقرب من مول طنطا الجديد.

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انقلاب سيارة بمصرف سبرباي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة بمصرف سبرباي  بمركز طنطا على بعد أمتار قليلة من مول طنطا الجديد.

 

الشاب يقود سيارته عندما فقد السيطرة عليها

على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث وبالتحري تبين أن شاب يدعي "محمود عطية خليفة" يقود سيارته وعندما فقد السيطرة عليها أدي ذلك لإنقلابها في المصرف وتم نقل الجثمان إلى مستشفى طنطا العام.

وتجري الأجهزة التنفيذية بـ محافظة الغربية تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادث وظروفه، في حين تم تكليف فريق من المختصين لفحص السيارة والبحث عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

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