التفاصيل الكاملة لتمويل الأنشطة الصناعية في البنك الزراعي.. أهم خدمات محفظة بنك مصر وحقيقة استخدام apple wallet في السحب من ماكينات الـ ATM

مؤسسات مالية، البنوك هي مؤسسات مالية، تقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الشاملة بهدف تنمية اقتصاد الدول والحفاظ على مدخرات الأفراد والمؤسسات.

وخلال السطور التالية نوضح أهم الأنشطة والخدمات للبنوك المصرية خلال حركة تعاملات الأسبوع.

التفاصيل الكاملة لتمويل الأنشطة الصناعية في البنك الزراعي

حدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

وتشمل القائمة: تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي، فهي كما يلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوى للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني.

تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني.

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

كشف البنك الزراعي عن تمويل أصحاب المعاشات سواء المبكر أو المحالين للتقاعد في السن القانونية والمحول معاشهم على البنك من إدارة صناديق معاشات التأمين الاجتماعي بالقطاع العام والخاص وأصحاب معاشات القوات المسلحة والشرطة المحول من الإدارة العامة للتأمين والمعاشات.

وقال البنك الزراعي إنه لا يجوز تمويل أصحاب المعاشات المحولة عن طريق النقابات أو الصناديق الخاصة.

وأضاف البنك الزراعي أنه يمكن تمويل الأرملة والابنة فقط بالشروط (أن لا يقل سن الأرملة أو الابنة عن 50 سنة وقت التمويل – إحضار ضامن وأن يكون الضامن يعمل ولا يزيد سنه على 60 عاما مع نهاية القرض).

وتابع أن شروط قرض المعاشات هي إلزامية تحويل المعاش على البنك طوال فترة مدة القرض.

وأن لا يقل المعاش عن 900 جم.

ومدة التمويل بحد أقصى 10 سنوات بشرط أن لا يتجاوز سن العميل مع نهاية القرض 65 عاما.

قيمة القرض بحد أدنى 5000 جنيه مصري وبحد أقصى 500,000 جنيه مصري.

سعر العائد 25% سنويا متناقص.

الأوراق المطلوبة

1-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

2- بيان بقيمة المعاش لأصحاب المعاشات، معتمد ومصدق من الجهة المحولة

3- إيصال مرافق حديث لم يمض على تاريخه 3 شهور

4- تعهد تحويل المعاش ويستثنى من صيغة التعهد جميع معاشات القوات المسلحة

يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه، لعل أبرزها خدمات المحفظة الرقمية بما تشمله من خدمات لصالح عملاء البنك.

وتضم قائمة المحفظة الرقمية في بنك مصر للعملاء ما يلي:

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9.000 ماكينة صراف آلي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة

4- أسهل طريقة تدفع بها

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- تذاكر الطيران

11- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الـ NFC:

يقدم بنك مصر لعملائه أذون الخزانة فهي أدوات مالية من أدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري، ويمكن شراؤها من خلال أي فرع لبنك مصر

وأوضح مسؤولو بنك مصر أنه يتم الشراء خصمًا من حساب جاري/ توفير/ يوم بيوم بحد أدنى 25 ألف جم ومضاعفاتها، ونسبة العائد يتم معرفتها من خلال الفرع طبقًا لمدة إذن الخزانة التي يرغب العميل بشرائها عند القيام بالشراء حيث إنها متغيرة دائمًا.

ومدة الأذون (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا) علمًا بأنه يتم شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة بنك مصر الاستثمارية بالفرع من الساعة 8:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

ويمكن استرداد أذون الخزانة قبل تاريخ الاستحقاق، ويتم معرفة عائد الاسترداد من الفرع أثناء الاسترداد.

هل يمكن استخدام apple wallet في السحب من ماكينات ATM

طرح العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية استخدام apple wallet فى سحب نقود من ماكينات الـ ATM.

ومن جانبهم، كشف مسئولون بنك التجاري الدولي أنه يمكن للعملاء استخدام Apple Pay في نقاط البيع والمواقع الإلكترونية فقط.

وأعلن البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) أكبر بنك قطاع خاص بمصر عن طرحه لخدمة Apple Pay، والتي تعد من أكثر الخدمات أمانًا وخصوصية لعمليات السداد والدفع من خلال التجار والتطبيقات وعبر مواقع الإنترنت.

طريقة استخدام خدمة آبل باي Apple Pay

ويمكن إتمام عملية دفع لا تلامسية عند التجار يقوم العملاء بالضغط على الزر الجانبي مرتين ثم وضع جهاز ال iPhone أوApple Watch الخاص بهم بالقرب من نقاط الدفع لإتمام معاملات الشراء بكل أمان، حيث تتم المصادقة عليها باستخدام تقنية التعرّف على الوجه (Face ID)، أو البصمة (Touch ID) أو عن طريق ادخال رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة الى رمز الأمان لمرة واحدة.

وتتوفر الخدمة الجديدة لدى العديد من نقاط البيع كمحلات السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة والعديد من الأماكن الأخرى.

كما يمكن للعملاء استخدام خدمة آبل باي Apple Pay على iPhone وiPad وأجهزة Mac للقيام بعمليات الشراء بكل سرعة وسهولة عبر التطبيقات الذكية أو مواقع الويب الداعمة للتجار دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إدخال معلومات البطاقة والشحن والفواتير في كل مرة. تسهل خدمة Apple Pay الدفع مقابل توصيل الطعام والبقالة والتسوق عبر الإنترنت والنقل ومواقف السيارات، من بين خدمات أخرى.

وتتميز خدمة "Apple Pay" بأعلى درجات الخصوصية والأمان، حيث لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خدمات "Apple"، بل يتم تعيين رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في "Secure Element"، وهي شريحة معتمدة مصممة وفق أعلى معايير الصناعة ومهيأة لتخزين معلومات الدفع على الجهاز بكل بأمان.

طريقة تفعيل خدمة "Apple Pay "

ويمكن تفعيل خدمة "Apple Pay" من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول CIB Mobile Banking أو على جهاز الـ iPhone من خلال فتح تطبيق "Wallet"، والضغط على إشارة " + "، ثم متابعة باقي الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر. بعد إضافة البطاقات على أي من أجهزة iPhone أو Apple Watch أو iPad أو Mac، يستطيع العملاء استخدام الخدمة على الجهاز المحدد، فضلًا عن الاستفادة من جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات CIB.

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