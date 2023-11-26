الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التموين تكشف تفاصيل سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـ ATM (فيديو)

السبائك الذهبية،
السبائك الذهبية، فيتو

السبائك الذهبية، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إنه سيتم توفير ماكينات "ATM" لبيع سبائك الذهب للمواطنين من خلال كارت الفيزا.

ماكينات بيع السبائك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": يمكن للمواطن سحب السبائك الذهبية من ماكينات "ATM" لبيع السبائك طالما أن الرصيد يكفي.

شراء السبيكة الذهبية

وأوضح: "يضع المواطن كارت الفيزا في ماكينة ATM ويطلب السبيكة الذهبية التي يريد شرائها سواء أكانت 1 جرام أو 2 جرام أو 5 جرام أو 10 جرام، أو أي وزن وسيظهر السعر وسيتم خصمه من رصيد الكارت وهتنزل السبيكة من الماكينة". 

Advertisements

وزير التموين: تطوير صناعة الذهب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصدير لإيطاليا وتركيا

إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب

 

أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية

وافتتح علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نيبو" والمقرر استمراره علي مدار ثلاثة أيام.

وأعلن علي المصيلحي  خلال المعرض إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين.

وقال إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.

وكشف المصيلحي عن  زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي  110 مشترين.

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين أن هناك مساعي لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلى التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام التكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق، كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التموين وزارة التموين ماكينات السبائك الذهبية السبائك الذهبية وزير التموين بيع السبائك الذهبية بماكينات ATM

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة المصرية، حركة المؤشر الرئيسي بمنتصف التعاملات

إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب

مؤشر الذهب العالمي يواصل الارتفاع الجنوني.. عيار 24 يتخطى 3170 جنيها على موقع البورصة المصرية.. والدولار يهبط لأدنى مستوياته منذ عامين

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية ترد على اقتراح السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (فيديو)

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الأولي

الزمالك يفوز على أبوسليم بهدف نظيف في بداية مشواره بمجموعات الكونفدرالية (صور)

قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

التموين تكشف تفاصيل سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـ ATM (فيديو)

قراران جمهوريان جديدان اليوم

شعبة المواد الغذائية تكشف سبب فشل مبادرة تخفيض الأسعار

حماس تكشف عن موقفها من الهدنة الإنسانية في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

ريهام سعيد تعود بموسم جديد من “صبايا الخير”

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، أدعية لإزالة الخوف من المستقبل

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية