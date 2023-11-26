التموين تكشف تفاصيل سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـ ATM (فيديو)

السبائك الذهبية، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إنه سيتم توفير ماكينات "ATM" لبيع سبائك الذهب للمواطنين من خلال كارت الفيزا.

ماكينات بيع السبائك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": يمكن للمواطن سحب السبائك الذهبية من ماكينات "ATM" لبيع السبائك طالما أن الرصيد يكفي.

شراء السبيكة الذهبية

وأوضح: "يضع المواطن كارت الفيزا في ماكينة ATM ويطلب السبيكة الذهبية التي يريد شرائها سواء أكانت 1 جرام أو 2 جرام أو 5 جرام أو 10 جرام، أو أي وزن وسيظهر السعر وسيتم خصمه من رصيد الكارت وهتنزل السبيكة من الماكينة".

Advertisements

أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية

وافتتح علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نيبو" والمقرر استمراره علي مدار ثلاثة أيام.

وأعلن علي المصيلحي خلال المعرض إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين.

وقال إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.

وكشف المصيلحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110 مشترين.

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين أن هناك مساعي لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلى التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام التكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق، كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.