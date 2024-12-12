أخبار مصر اليوم: مدبولي يتابع خطة قطاع الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف المقبل.. تحذير من الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس.. وتفاصيل توفير 4 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص بالقليوبية

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة معلم مساعد مادة لغة عربية

يبحث العديد من الراسبين بوظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل معلم مساعد مادة لغة عربية

وزيرة التضامن تشهد احتفالية تجهيز 1000 عروسة من فتيات محافظة الجيزة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية حزب مستقبل وطن الخاصة بتجهيز 1000 عروسة من فتيات محافظة الجيزة من محدودي الدخل، وذلك في إطار مبادرة "فرحة ولادنا"، والتي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر.

الأمواج تصل إلى 4 أمتار، تحذير من الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية إنذارا بحريا للتحذير من حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 60: 65 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار يومي الجمعة والسبت.

توفيت مع والدتها بحادث أثناء عودتهما من المسابقة العالمية للقرآن، منحة عاجلة من وزير الأوقاف لأسرة طالبة البحيرة

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة ومنسوبوها، المتسابقةَ سعاد رجب المزين، ابنة محافظة البحيرة، ووالدتها الكريمة، السيدة عبير، اللتين وافتهما المنية إثر حادث أليم وهما في طريق العودة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، وذلك بقلوب مؤمنة بقضاء الله الذي لا رادّ لقضائه، وبعقول مسلِّمة بحكمة الرحيم الذي وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيء.

تفاصيل توفير 4 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص بالقليوبية، وخطوات التقديم

تنظم مديرية العمل بالقليوبية، ملتقى توظيف في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري، بنادي سيتي كلوب ببنها

مترو الأنفاق يستعد لرأس السنة الميلادية 2025 بهذه الإجراءات

بدأت وسائل النقل وفي مقدمتها مترو الانفاق الاستعداد المكثف لاستقبال العام الميلادي الجديد واحتفالات رأس السنة، من خلال إجراءات تأمينية وأمنية مشددة، استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة

تربح غير مشروع، الحكومة ترصد سيارات لذوي الهمم استوردها مستفيدون من "تكافل وكرامة"

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم، أن الحصر الذي أجرته الوزارة كشف عن وجود عدد كبير من السيارات المستوردة المتوقفة حاليًا في المواني، استوردها أشخاص يحصلون على معاش "تكافل وكرامة".

مدبولي: لا انقطاعات في الكهرباء خلال الصيف المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل جاهدة لضمان استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وعدم وجود انقطاعات في الكهرباء خلال فصل الصيف القادم، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يعد من أولويات المرحلة الحالية.

رئيس الوزراء: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم بالمواني للمستحقين فقط

استيراد سيارات ذوي الهمم ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددًا من سيارات ذوي الهمم لم يتم الإفراج عنها في المواني، مشيرًا إلى تلقي شكاوى من بعض المستحقين بسبب تأخير استلام سياراتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.