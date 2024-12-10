الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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اقتصاد

هل يمكن سداد بطاقات الائتمان عبر خدمة الإنترنت البنكي؟

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

أوضح بنك مصر أنه يمكن للعملاء سداد بطاقات الائتمان عبر خدمة الانترنت البنكي.

وفي ذلك الشأن أكد بنك مصر أنه يمكن بالفعل سداد بطاقة الائتمان للعملاء عن طريق خدمات الإنترنت البنكي المتاح حاليًّا منوهًا بأن ذلك ضمن خطة التحول الرقمي الشامل.

 

ويقدم بنك مصر العديد من الخدمات لعملائه بما يتوافق مع توجهاتهم ورغباتهم المختلفة ولعل في مقدمة هذه الخدمات الانترنت البنكي  للأفراد.

 

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر 

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الإنترنت البنكي للأفراد وهي كالتالي:

١_فتح حساب إضافي.

٢_ربط ودائع. 

٣_ شراء شهادات ادخار

٤_عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.

٥_ طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية.

٦_ طلب إيقاف بطاقة مؤقت. 

٧_خدمة تفعيل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

 

التحول الرقمي في بنك مصر 

وفي سياق متصل اتخذ بنك مصر خطوات عدة نحو التحول الرقمي وبما يعزز فكرة الشمول المالي والتحول نحو استخدام التكنولوجيا في الأعمال المصرفية.

ولعل في مقدمة تلك الخطوات هو عملية تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، حيث قام البنك بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

 

خدمات التحويل اللحظي 

 كما أتاح البنك لعملائه من خلال تطبيق الموبايل خدمة التحويل اللحظي لرقم الحساب أو بطاقة بنكية او الي عنوان الدفع IPA، وكذا تفعيل بطاقات الخصم الفوري والبطاقات الائتمانية وشراء واسترداد الشهادات، الأمر الذي يوفر على العميل الوقت والسرعة في الحصول على الخدمات المصرفية عنها في حالة الذهاب إلى الفرع، كما يمكن للعملاء القيام بكافة تعاملاتهم المصرفية أونلاين. 

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