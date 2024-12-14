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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة جراج نشب به حريق في السلام

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة جراج نشب به حريق مما أسفر عن تفحم 3 أتوبيسات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل جراج في منطقة السلام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت محاصرة النيران والسيطرة عليها، وتبين نشوب الحريق داخل 3 أتوبيسات. 

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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نيابة السلام مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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