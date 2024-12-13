الحماية المدنية تسيطر على حريق في كشك سجائر بميدان مصطفى محمود

نجحت قوات الدفاع المدني بقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب بـ كشك سجائر في ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، قبل امتداد الحريق للعقارات المجاورة، وتواصل الحماية المدنية الآن عمليات التبريد ليتمكن فريق المعمل الجنائي من فحص الحريق للوقوف على أسبابه.

وأشارت التحريات الأولية لفريق المباحث إلى أن ماسا كهربائيا، وراء اندلاع الحريق، وأن الحريق التهم جميع محتويات الكشك.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق بميدان مصطفى محمود دائرة قسم شرطة الدقي.

على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات من الدفاع المدني بقطاع الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

حريق بإحدى مدارس حلوان والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

وكان قد نشب في الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، حريق محدود داخل إحدى المدارس، بالشارع الغربي بمدينة حلوان، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، التي نجحت في إخماد الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

وبفحص آثار الحريق من قبل قوات المعمل الجنائي والبحث الجنائي تبين أن سبب الحريق اشتعال النيران في مخلفات موجودة داخل المدرسة مما تسبب في الحريق والتهام بعض المقاعد بفناء المدرسة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل إحدى المدارس بمدينة حلوان، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية التي سيطرت عليه وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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