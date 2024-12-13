الجمعة 13 ديسمبر 2024
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حريق هائل داخل مقلب قمامة ومخلفات كرتون وبلاستيك بمدينة قها

حريق
حريق

شب حريق هائل فى مقلب قمامة ومخلفات كرتون بمدينة قها بمحافظة القليوبية وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل داخل مقلب قمامة ومخلفات كرتون وبلاستيك بمدينة قها وانتشار الأدخنة بمنطقة الحريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم بـ 4 سيارات إطفاء بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق في مقلب تجمع قمامة ومخلفات كرتون وبلاستيك

 وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الحريق وظروفه وملابساته. 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية

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