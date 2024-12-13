الجمعة 13 ديسمبر 2024
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حوادث

حريق داخل جراج مدرسة دولية بالسلام والحماية المدنية تسيطر عليه

حريق 3 اتوبيسات مدرسة
حريق 3 اتوبيسات مدرسة دولية في القاهرة،فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل جراج مدرسة دولية، تابعة لـ قسم شرطة أول السلام  بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، وتسبب في التهام 3 أتوبيسات مدرسية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل جراج مدرسة دولية بمنطقة السلام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت محاصرة النيران والسيطرة عليها، وتبين نشوب الحريق داخل 3 أتوبيسات.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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قوات الحماية المدنية حريق جراج مدرسة دولية قسم شرطة اول السلام

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