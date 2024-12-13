الجمعة 13 ديسمبر 2024
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حوادث

حريق في كشك بميدان مصطفى محمود والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه

محاولات السيطرة علي
محاولات السيطرة علي حريق

اندلع، منذ قليل، حريق بـ كشك سجائر في ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وتحاول قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة السيطرة على الحريق.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق بميدان مصطفى محمود دائرة قسم شرطة الدقي.

على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات من الدفاع المدني بقطاع الحماية المدنية للسيطرة على الحريق. 

وأشارات التحريات الأولية إلى أن الحريق التهم جميع محتويات الكشك.

 

حريق بإحدى مدارس حلوان والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

وكان قد نشب في الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، حريق محدود داخل إحدي المدارس، بالشارع الغربي بمدينة حلوان، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، التي نجحت في إخماد الحريق،  دون وقوع خسائر بشرية.

وبفحص آثار الحريق من قبل قوات المعمل الجنائي والبحث الجنائي تبين أن سبب الحريق اشتعال النيران في مخلفات موجودة داخل المدرسة مما تسبب في الحريق والتهام بعض المقاعد بفناء المدرسة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل إحدى المدارس بمدينة حلوان، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية التي سيطرت عليه وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ميدان مصطفي محمود بمديرية امن الجيزة الحريق غرفة عمليات النجدة

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