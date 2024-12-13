أعراض متلازمة الألم المزمن وطرق علاجها المختلفة

الألم هو رد فعل طبيعي للجسم تجاه إصابة أو مرض، وهو تحذير بأن هناك خطأ ما، وعندما يشفى الجسم، عادة ما يتوقف الشخص عن الشعور بالألم، وفي بعض الحالات يستمر الألم لفترة طويلة بعد زوال سببه، وعندما يستمر لمدة 3 إلى 6 أشهر، يُطلق عليه الألم المزمن، وعندما التألم يومًا بعد يوم، يمكن أن يؤثر ذلك على الصحة العاطفية والجسدية.

ويعاني 25٪ من الأشخاص المصابون بالألم المزمن سيصابون بحالة متلازمة الألم المزمن، وفي هذه الحالة يعاني الأشخاص من أعراض تتجاوز الألم وحده، مثل الاكتئاب والقلق، والتي تتداخل مع حياتهم اليومية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

قد يكون علاج متلازمة الألم المزمن صعبًا، لكنه ليس مستحيلًا، ويمكن أن يساعد مزيج من العلاجات مثل الاستشارة والعلاج الطبيعي وتقنيات الاسترخاء في تخفيف الألم والأعراض الأخرى المصاحبة له.

ما الذي يسبب متلازمة الألم المزمن؟

لا يعرف الأطباء بالضبط ما الذي يسبب متلازمة الألم المزمن، وغالبًا ما يبدأ بإصابة أو حالة مؤلمة مثل:

التهاب المفاصل ومشاكل المفاصل الأخرى

آلام الظهر

الصداع

إجهاد العضلات والالتواءات

إصابات الإجهاد المتكررة

الألم العضلي الليفي، وهي حالة تسبب آلام العضلات في جميع أنحاء الجسم

تلف الأعصاب

مرض لايم

كسور العظام

السرطان

ارتجاع الحمض أو القرحة

مرض التهاب الأمعاء (IBD)

متلازمة القولون العصبي (IBS)

انتباذ بطانة الرحم، عندما ينمو النسيج في الرحم خارجه

الجراحة

اسباب متلازمة الألم المزمن جسدية وعقلية، ويعتقد بعض الخبراء أن الأشخاص المصابين بهذه الحالة لديهم مشكلة في نظام الأعصاب والغدد التي يستخدمها الجسم للتعامل مع الإجهاد، وهذا يجعلهم يشعرون بالألم بشكل مختلف.

يقول الباحثون أن متلازمة الألم المزمن هي استجابة مكتسبة، فعندما يشعر الشخص بالألم، قد يبدأ في تكرار بعض السلوكيات السيئة حتى بعد اختفاء الألم أو تقليصه.

يمكن أن تؤثر متلازمة الألم المزمن على الأشخاص من جميع الأعمار وكلا الجنسين، ولكنه أكثر شيوعًا بين النساء، والأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد وحالات الصحة العقلية الأخرى هم أكثر عرضة للإصابة بـ CPS.

أعراض متلازمة الألم المزمن

يؤثر متلازمة الألم المزمن على الصحة الجسدية والعواطف وحتى الحياة الاجتماعية بمرور الوقت، ويمكن أن يؤدي الألم إلى أعراض أخرى، مثل:

القلق

الاكتئاب

قلة النوم

الشعور بالتعب الشديد أو الإرهاق

التهيج

الشعور بالذنب

أفكار انتحارية

يحتاج بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة الألم المزمن إلى تناول المزيد والمزيد من الأدوية لإدارة آلامهم، مما قد يجعلهم معتمدين على هذه الأدوية.

علاج متلازمة الألم المزمن

لعلاج الألم، يقوم الطبيب بتخصيص العلاج لمصدر الألم، وقد يحصل المريض على واحد أو أكثر من هذه العلاجات:

العلاج الطبيعي، بما في ذلك الحرارة أو البرودة على الجزء الذي يؤلمك، والتدليك، وتمارين التمدد، والتحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد (TENS)

العلاج المهني

تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل

تحفيز الحبل الشوكي

الحصار العصبي

أدوية الألم مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ومضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للصرع ومرخيات العضلات

الجراحة لعلاج الحالة التي تسببت في الألم

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