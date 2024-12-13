دخان بلا نار، ظاهرة غريبة في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية أن سكان جماعة سيدي عيسى بن علي بإقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب رصدوا ظاهرة غريبة تتمثل في خروج دخان بلا نار من الأرض ما أثار قلقهم مطالبين السلطات المحلية بالتدخل.

ظاهرة غريبة تثير قلق السكان في المغرب

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام مغربية مجموعة من سكان جماعة سيدي عيسى بن علي بإقليم الفقيه بن صالح وهم يتحدثون عن الظاهرة المثيرة للقلق والمتمثلة في انبعاث دخان مصحوب برائحة كريهة "تشبه الكبريت" من ثقوب متفرقة وفجوات غامضة في الأرض.



والظاهرة التي لم يتم تحديد مصدرها، أثارت ردود فعل متباينة بين سكان دوار سيدي أحمد بن ابراهيم، التابع إداريا لجماعة سيدي عيسى بن علي، حيث يعبر البعض عن قلقهم الشديد من تأثيرات هذه الغازات على صحتهم وحياتهم اليومية، بينما يعزو آخرون الظاهرة إلى تغيرات في التضاريس الجغرافية.

خروج دخان بلا نار

هذا وينتقد السكان إهمال السلطات المحلية في التعامل مع الظاهرة، مطالبين في نفس الوقت بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذه المشكلة.

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