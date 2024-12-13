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الأحد، جامعة الفيوم تحتفل بتنصيب اتحاد الطلاب الجديد

جامعة الفيوم، فيتو
جامعة الفيوم، فيتو

تنظم جامعة الفيوم، احتفالا لتنصيب اتحاد طلاب الجامعة، للعام الجامعي 2024 - 2025، يوم الأحد المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى مبنى إدارة الجامعة، يحضر الاحتفال نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وهيئات التدريس.

مراحل انتخابات الاتحادات بالكليات واتحاد الجامعة 

وقالت لمياء كساب مدير عام رعاية الشباب بجامعة الفيوم، أن أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات، كانت قد بدأت يوم الخميس 14 نوفمبر  الماضي، بسحب استمارات التقديم، ثم التقدم للترشيح، ثم تلقت اللجنة المشرفة علي الانتخابات الطعون من المرشحين علي منافسيهم، ثم البت في الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين، ثم الاقتراع لاختيار المكاتب التنفيذية بالكلية، وأعقب انتخابات المكاتب التنفيذية انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين بالكليات، وإعلان نتيجة انتخابات الأمين والأمين المساعد للجان، ثم رئيس ونائب رئيس الاتحاد.

إعلان نتيجة انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم 

وكان الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم قد أعلن نتائج انتخابات اتحاد طلاب الجامعة،  بفوز الطالب محمود سيف بكلية العلوم بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، وفوز الطالب أحمد رجب بكلية الزراعة بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، كما فاز الطالب عبد الرحمن ناصر بكلية الحقوق على منصب أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية، والطالب عبد الهادي عادل بكلية الآثار على منصب أمين مساعد اللجنة العلمية والتكنولوجية، وفازت الطالبة أسماء بدوي بكلية الخدمة الاجتماعية بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية، والطالبة هاجر رمضان بكلية الآداب بمنصب أمين مساعد اللجنة الاجتماعية
كما فاز الطالب يوسف أحمد بكلية التربية الرياضية على منصب أمين لجنة الجوالة، والطالب ديفيد فايز بكلية التمريض على منصب أمين مساعد لجنة الجوالة، والطالب مروان إيهاب بكلية الهندسة في منصب أمين اللجنة الفنية، والطالبة هاجر محمد بمنصب أمين مساعد اللجنة الفنية، والطالب محمد وليد بكلية دار العلوم على منصب أمين اللجنة الثقافية، والطالب زياد محسن على منصب أمين مساعد اللجنة الثقافية، وفاز الطالب أحمد حسين بكلية التربية الرياضية بمنصب أمين اللجنة الرياضية.

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كما فاز الطالب أحمد إبراهيم بكلية الألسن بمنصب أمين مساعد اللجنة الرياضية، كما فاز الطالب مازن عماد الدين بكلية الخدمة الاجتماعية على منصب أمين لجنة الأسر، والطالبة ميار رجب بكلية التربية للطفولة المبكرة على منصب أمين مساعد لجنة الأسر.

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