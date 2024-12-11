مبادرة بداية جديدة، جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضي غير القادرين

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة نظمت اليوم الاربعاء، قافلة طبية تنموية شاملة، لخدمة بالوحدة الصحية بقرية طبهار بمركز ابشواى، لخدمة الأهالي بالقرية والقري المجاورة، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وشارك في القافلة كلية الطب ومديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم.



الخدمات المقدمة من القافلة لأهالي قرية طبهار والقري المجاورة

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة التنموية الشاملة ضمن فعاليات المبادرة القومية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وقد نجحت القافلة الطبية في تقديم خدمة الكشف الطبي الي 122حالة من أهالي قرية طبهار، اذ تم توقيع الكشف على 58 حالة أطفال و23 حالة نساء وتوليد و 41 حالة باطنة.



تحقيق حياة أفضل للاسر غير القادرة ضمن المبادرة بداية حديدة

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن المبادرة ضمن خطة الدولة لتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري، وتستهدف تحقيق التنمية الشاملة في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم، وان التعاون بين الجامعة والجهات المختلفة يسهم في تحقيق نقلة نوعية تسهم في بناء إنسان مصري قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار نائب رئيس جامعة الفيوم، إلى أن فعاليات المبادرة القومية "بداية جديدة لبناء الإنسان" مستمرة من خلال القوافل التنموية التي تُنظمها جامعة الفيوم بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة على تقديم خدمات متكاملة لأهالي قُرى محافظة الفيوم، من خلال تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية، ودعم التعليم، والرعاية الصحية.

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