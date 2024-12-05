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جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية طبية شاملة بيوسف الصديق

القوافل الطبية بالفيوم،
القوافل الطبية بالفيوم، فيتو

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، اليوم الخميس، قافلة طبية تنموية شاملة لخدمة أهالي قرية الخواجات مركز يوسف الصديق، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وذلك بحضور د..نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، بمقر الوحدة الصحية بقرية الخواجات مركز يوسف الصديق.

الحالات المستفيدة من القافلة الطبية

وقال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية، نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي والعلاج الي 1128 حالة من أهالي قرية الخواجات والقرى المجاورة لها، فقد تم الكشف على 247 حالة في تخصص الباطنة 105 حالة أسنان و263 حالة أطفال، 195 عظام، 223 حالة جلدية و95 حالة نسا.

مشاركة وحدة العنف ضد المرأة في القافلة الشاملة لخدمة أهالي قرية الخوجات

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة عقدت خلال القافلة اليوم حملة توعية، وشارك في التوعية الدكتورة نهير الشوشاني مدير الوحدة، وتناولت الحملة، قضايا العنف ضد المرأة، ومناقشة مظاهر العنف في الريف المصري، وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد، وتاثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، وتمت مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليًا.

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 كما استهدف فريق العمل توعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة ومدي تأثيرها على المرأة والأسرة والمجتمع وبلغ عدد السيدات والفتيات اللاتي حضرن الندوة 170 فتاة وسيدة.

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