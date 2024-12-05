النسخة الـ15، انطلاق مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة الفيوم الأحد المقبل

تنظم جامعة الفيوم مهرجان المسرح الخامس عشر، للعروض القصيرة على مستوى كليات الجامعة، يوم الأحد المقبل، على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى مبنى إدارة الجامعة، ويشارك في المسابقة الرئيسية للمهرجان هذا العام، 17 مسرحية قصيرة، من 14 كلية بجامعة الفيوم بالإضافة إلى المعهد العالي 6 اكتوبر، والمدن الجامعية، والجامعة الأهلية.

ويختتم المهرجان عروضه يوم 12 ديسمبر الجاري بحفل الختام وتوزيع الجوائز علي العروض الفائزة.

مسابقة ومعرض الحرف اليدوية

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، الأسبوع الجاري مسابقة ومعرض الصناعات الصغيرة السادس لطلاب جامعة الفيوم، بالمكتبة المركزية، وينظم المعرض إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية ولمياء أبو كساب مدير عام رعاية الشباب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين بالمعرض.

دعم المشروعات المتقدمة والمعرض

وقال رئيس جامعة الفيوم، إن فكرة تنظيم المعرض كل عام تسهم في تشجيع الطلاب على ابتكار أفكار جديدة، كما تمكن جامعة الفيوم من تبني أفكارهم وتحويلها لصناعات ومنتجات واقعية، وإدارة الجامعة تقدم الدعم اللازم للمشروعات التي يقدمها الطلاب تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في دعم الشباب للعمل الحر.

محتويات المعرض ومعايير التقييم

يذكر أن المعرض يضم منتجات غذائية وفنية ومشغولات يدوية ومنتجات كيمائية ويشارك فيه 14 كلية من كليات الجامعة، وتخضع المعروضات لعدة معايير أثناء التقييم، اهما أن يكون المنتج من إنتاج الطلاب، وطريقة العرض والأسعار وسيتم تكريم الثلاثة مراكز الأولى، وتضم لجنة تحكيم المسابقة، الدكتورة عبير بياض كلية التربية النوعية، الدكتور عوض عبد التواب كلية الزراعة، الدكتور علاء الدين عبد اللطيف كلية الزراعة.

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