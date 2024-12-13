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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-12-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند سعر الأمس، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء،  اليوم الجمعة، ما بين 80 و88 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها.


كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 105 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيها، و95 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  100  جنيه و110 جنيهات، والبط البلدي الحر تربية بيتي 115 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 115 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 120 و125 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   175  و180 جنيها  وفي السوبر ماركت 190 جنيها، وكيلو الأوراك 85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 130 جنيها، كيلو الدبابيس130جنبها، كيلو شيش طاووق 170 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 115 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 180 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 180 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 180 جنيها، كيلو الأجنحة 67 جنيها، كيلو الهياكل 47 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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