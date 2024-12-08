رئيس جامعة الفيوم يطلق النسخة 15 من مهرجان المسرح للعروض القصيرة

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، أنه تم افتتح اليوم الأحد مهرجان المسرح الخامس عشر للعروض القصيرة على مستوى كليات الجامعة، الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، بحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، وأعضاء لجنة تحكيم المهرجان الفنانة عزة لبيب، والمخرج إسلام إمام، والفنان ياسر عزت، وعدد كبير من الطلاب،بقاعة الاحتفالات الكبرى.

المسرح يعمل على إفراز المواهب الحقيقية

وقال الدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم، أن إدارة الجامعة تؤمن بمواهب الشباب وتعمل على تنمية قدراتهم وتطويرها ووضعها على الطريق الصحيح، ونظرا لأهمية مهرجان المسرح يتم تنظيمه كل عام، لأنه يسهم في إفراز مواهب فنية واعدة ويناقش قضايا ومشكلات المجتمع بطرق فنية مبتكرة.

عدد الأعمال المشاركة ومدة المهرجان

فيما قال منسق عام الأنشطة بجامعة الفيوم، إلى المهرجان يشارك به هذا العام 15 عرضًا مسرحيًا من كليات الجامعة، ويمتد حتي يوم 17 ديسمبر 2024، فالمسرح يمثل أهمية كبيرة في تشكيل وعي الشباب وبناء وتكوين شخصياتهم.

مسابقة ومعرض الحرف اليدوية

وكان رئيس جامعة الفيوم، افتتح الأسبوع الجاري مسابقة ومعرض الصناعات الصغيرة السادس لطلاب جامعة الفيوم، بالمكتبة المركزية، وينظم المعرض إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية ولمياء أبو كساب مدير عام رعاية الشباب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين بالمعرض.

دعم المشروعات المتقدمة والمعرض

وقال رئيس جامعة الفيوم، إن فكرة تنظيم المعرض كل عام تسهم في تشجيع الطلاب على ابتكار أفكار جديدة، كما تمكن جامعة الفيوم من تبني أفكارهم وتحويلها لصناعات ومنتجات واقعية، وإدارة الجامعة تقدم الدعم اللازم للمشروعات التي يقدمها الطلاب تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في دعم الشباب للعمل الحر.

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