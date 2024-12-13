الجمعة 13 ديسمبر 2024
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محافظات

تحصين 203 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالدقهلية

تحصين ماشية بالدقهلية،
تحصين ماشية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته أعمال الحملة القومية الثالثة، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

تحصين 203 آلاف رأس ماشية في الدقهلية

وأوضح أنه منذ انطلاق الحملة يوم السبت الموافق 16 من الشهر الماضي بلغ ما تم تحصينه خلال هذه الفترة أكثر من 203 آلاف رأس ماشية.

توفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين

وأكد محافظ الدقهلية  تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية..

لا حالات اشتباه بالحمى القلاعية والوادي المتصدع

من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة بالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لافتا إلى أن الحملة تشمل تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس.

تحصين 526 ألف ماشية ضد مرضى حمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

تحصين 173 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية (صور)

مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية قبل التحصين.

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